稍早在大陸籃壇出現了一則震撼消息，36歲的CBA北控名將孫悅正式宣佈將告別球場，在北控對陣青島的CBA收官之戰後，孫悅隨即轉身向台上熱情的觀眾揮手致意，球迷們則大聲呼喊他的名字，因為大家都知道如果沒有意外，這就是孫悅籃球生涯最後一場比賽了，北控男籃也正式在官網宣佈了這個訊息。

即將滿36歲的孫悅已經征戰籃壇21年了，這場比賽結束後，他按照慣例聚集全體隊友，大家把手放在一起喊出加油口號，接著他緩緩低頭擦拭汗水，結束他籃球生涯最後一戰，北控男籃發長文表達對他的敬意，這場比賽中孫悅已無法用數據證明他的價值，但他的拚戰精神將永遠留在球迷心中。

說到孫悅大家都會想起他挑戰NBA的那段時光，2007年孫悅在NBA選秀會中以次輪第40順位被選上，成為繼王治郅、巴特爾、姚明和易建聯後第五位進軍NBA的大陸球員，也是大陸首位以後衛身份闖進NBA的球員，更是第八位入選的亞洲球員。相比前輩們他沒有身高和體型優勢，靠206公分身材闖進世界籃球最高殿堂。

不過之後他沒馬上為湖人效力，繼續在ABA北京奧神打球，接著與大陸前輩們組成大陸夢幻隊征戰2008年北京奧運，他繳出精采表現，還曾在比賽中蓋了霍華(Dwight Howard)和安森尼(Carmelo Anthony)火鍋，連柯比布萊恩(Kobe Bryant)都對他讚譽有佳，後來他於2008年8月26日正式與湖人簽約2年。

雖然之後沒什麼上場機會，但他在2009年隨湖人拿到一枚總冠軍戒指，相當幸運，而此事也常常被球迷拿來調侃，說他躺著就拿到NBA球星一生都夢寐以求的冠軍戒，不過說到底運氣也是比賽一部份，相信孫悅不會因此為滿足或加以炫耀。而後來他還是在2009年球季結束被湖人裁掉了。

09年他重返北京奧神打到13年，接著轉投北京首鋼，2019年8月6日與北控簽下合約一直到現在，這也是他生涯又一次重新開始，這個賽季他在北控出賽44場全是先發，平均上場36.6分鐘，拿下12.2分3.6籃板4.3助攻1.3抄截1.1火鍋成績，一共投進101顆外線，本季他31場比賽25場先發，平均僅剩4分2.8籃板2.4助攻。