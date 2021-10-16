針對中國人民銀行日前對房地產業的最新評論，大陸房市調研機構中國指數研究院16日發布解讀報告，稱這是大陸政府近1個月內第3次在重要金融會議中提及房地產業，向市場傳遞維穩訊號；第四季，隨著房地產貸款投放提速，市場至暗已過，房企資金壓力將緩解。

中指院在官方微信號刊登該報告，認為隨著房地產貸款政策觸底回暖，房地產貸款投放加速，房企融資環境好轉，銷售回款提速，將使房企資金壓力明顯緩解，進而房企海外債密集違約也將減緩。

報告指出，下半年以來，部分熱點城市在房貸收緊的影響下，市場已出現明顯降溫，但政策整體收緊也造成對部分剛需及合理改善型住房需求的誤傷。預計第四季，房價回穩的城市房貸利率及放款速度等信貸端政策，或將迎來實質改善。

人行日前首次評論恒大債務問題，人行金融市場司司長鄒瀾稱，恒大總負債中金融負債不到三分之一，債權人比較分散，單個金融機構風險敞口不大，總體看對金融業的外溢性可控；恒大問題在房地產業是個別現象，金融部門將配合住建部和地方政府做好項目復工的金融支持。

他並指，部分金融機構對30家試點房企「三線四檔」融資管理規則存在誤解，對要求紅檔企業有息負債餘額不得新增，誤解為銀行不得新發放開發貸款，企業銷售回款償還貸款後，原本應該合理支持的新開工項目得不到貸款，也一定程度造成了一些企業資金鏈緊繃。

中指研究院報告據此預計，後期銀行將矯正偏緊的房地產信貸政策，準確理解和執行對踩線房企的信貸措施，特別對於紅檔企業也將給予相應的信貸支持。

此外，隨著房地產貸款投放提速，房企資金壓力將有力緩解。一方面，從融資來看，銀行矯正對房企偏緊的信貸措施，房企開發貸融資環境趨鬆，有利於房企獲得融資；另一方面，從銷售來看，房地產貸款投放加速，市場需求回暖，房企銷售回款加速，也將會增加房企資金。

針對近期多家房企美元債違約，報告指出，房地產業整體處於下行階段，融資環境緊張，疊加若干房企流動性危機造成實質違約，海外資本對中資房企持審慎態度。9月以來，海外評級機構數次下調多家中資房企信用評級或展望，造成投資人信心大減，進而引發房企美元債大跌。報告稱，多家房企主動發起回購，一方面對穩定投資人訊息、緩解市場壓力起到積極作用，另一方面也展示了自身的實力和流動性承壓能力。