8月已宣布解散的香港民間人權陣線（民陣），去年申請7月1日遊行未獲准，惟當日港島區仍有遊行。8名民主派人士陳皓桓、胡志偉、梁國雄、朱凱廸等事後被檢控。除陳榮泰不認罪要在明年受審外，其餘7人分別承認煽惑他人參與未經批准集結等三罪，今（16日）在區院分別被判監6至12個月。

前民陣召集人陳皓桓被判入獄12個月，民主黨前主席胡志偉及錢區議員曾健成被判入獄10個月，前立法會議員「長毛」梁國雄被判入獄8個月，徐子見、朱凱廸及鄧世禮被判入獄6個月。由於陳皓桓、梁國雄、朱凱廸均因另案正在服刑，法官判本案的部分刑期與其他案件刑期分期執行，換言之，陳皓桓因本案被加監3個月，朱凱廸被加監2個月，梁國雄被加監1個月。

法官判刑時指，本案發生時社會氣氛已漸平靜，涉案的遊行雖只歷時4至14分鐘，規模相對小，但仍有風險爆發暴力事件，如果不是警方掃蕩，遊行將會持續，而陳皓桓在本案中扮演主導角色，曾不止一次發言，呼籲公眾參與7月1日遊行，因此刑責最重。法官基於各被告認罪，扣減3分之1刑期。除了陳皓桓外，法官亦考慮到其他認罪被告對社會有貢獻及他們的健康狀況，再酌情扣減刑期。

陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉等4人，承認於2020年6月30日在終審法院外，非法煽惑他人明知而參與屬未經批准集結的公眾遊行。陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄、鄧世禮等6人，承認於2020年7月1日在灣仔一帶舉行或組織未經批准公眾遊行。陳皓桓及梁國雄兩人另承認明知而參與該公眾遊行。

去年3月，民陣向警方申請7月1日由銅鑼灣遊行至金鐘。警方在與民陣代表商討後，以疫情及公眾秩序為由發出反對通知書。民陣向遊行上訴委員會提上訴，也被駁回。陳皓桓、胡志偉等人於去年6月30日在終審法院外舉行記者會，表示會堅持遊行，並呼籲公眾出席。