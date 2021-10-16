PTT鄉民收到陳柏惟罷免案投票通知。(圖 翻攝自PTT)

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，藍綠陣營也在罷免案中互相較勁，引發各界關注。一名網友今(16日)在PTT上表示，自己昨天收到罷免案公告跟投票通知單，原PO也PO出投票通知書的照片呼籲鄉親們出門踴躍表達自己意見，並引發其他網友們的熱烈討論。

一名網友16日在PTT上PO出陳柏惟罷免案公告與投票通知書，並呼籲台中市立委第二選區(沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰)的鄉親們留意自家的信箱看有沒有收到，如果沒有的話趕緊找貴轄區的鄰長、里幹事以及里長，或逕洽詢區公所民政課處理。

原PO指出，投票日是10/23(六)08:00～16:00，請鄉親們出門踴躍表達自己意見，選舉、罷免、創制、複決是我中華民國憲法第十二章賦予人民的參政權利之一。 其中選舉與罷免是由人民來決定是否要任用與撤換一位政府公職人員，他更直言，「表達意見及出門投票絕不是像某些人所說的是惡霸(惡罷/惡意罷免)行為，反而是我國民權？」

其他網友們則回應，「台中人將寫下台灣民主進步的歷史新頁」、「台中人加油」、「台中人推一個」、「做不好就罷免，塔綠班怕的要死XD」、「真的有料還會被罷免嗎，不就太爛了」、「想絕食也該開始了，晚了選民也不要了」、「高鐵票已買好，下禮拜回去投罷免票」、「我選區，一定投」、「我絕對會去投」、「這麼棒的立委應該罷免他，讓他回高雄服務」。