Netflix平台的韓國影集《魷魚遊戲》（Squid Game），已被確認成為該平台有史以來最受歡迎影集，收看次數超過1.1億次。但片中充斥暴力唱井，讓不少家長擔憂恐怕引起仿效。果然，近日在泰國就出現青少年在街上隨機攻擊事件，犯案者也坦承是在看過《魷魚遊戲》後，起心動念模仿所致。

泰國媒體《Kapook》報導，清邁地區本月8日凌晨發生一起暴力事件。有民眾在前往親戚家的途中，突遭20多輛機車包圍，隨後有約30名身穿帽T的少年，手持棒球棍毆打他們。所幸親戚也正好從家中出來迎接，發現後立即報警。

泰國清邁警方在12日召開記者會，指出已經循線逮捕10多名嫌犯，年齡落在13~15歲之間，且有男有女，其餘在逃者仍在追捕中。已被捕的其中2名少年坦承，正是因為看了《魷魚遊戲》太入戲，就起意模仿劇情。

《ch3plus.com》網站報導，《魷魚遊戲》引發泰國當地青少年仿效，發生模仿暴力事件，引起了泰國警方的關注。在Netflix平台上，該影集被列為16+以上才可觀看，但是從上述案件來看，年齡不足者也有機會接觸到相關內容。

泰國警方副發言人Krishna Pattanacharoen上校指出，《魷魚遊戲》當中以圖像、聲音呈現暴力行為，因為競爭才是生存的條件，充斥著人身攻擊、解剖屍體、清楚殺害他人的場景。

這可能導致觀眾模仿，或者想像他們身處於劇中類似情景，導致他們從事影響他人生命、身體、財產的犯罪行為，且特別容易在兒童、青少年族群中發生。因此建議父母要善盡監督責任，管理孩子運用社群媒體的情況，並且協助建正確的知識，選擇適合的媒體。

泰國皇家警察署長（泰國皇家警察司令）Pol Gen Suwat Chaengyodsuk則是意識到了媒體可能帶來的危險性與問題。因此下令國家警察部門所有部門，都要提高可能源自於媒體的危險，並且向公眾進行宣導。

除了泰國已出現青少年仿效《魷魚遊戲》的暴力攻擊事件外；比利時、澳洲也有發生學生模仿的類似情況。英國則有不少學校提醒家長不要讓小孩接觸相關影集。近日則是還有韓國女童疑似在補習班接觸到此影集後，手繪片中血腥場面的圖畫，也曾引起「家長是否虐童」（讓孩子收看這些暴力內容）的討論。

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