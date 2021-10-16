台中立委陳柏惟罷免案，將在23日舉行投票，在最後倒數階段，身兼民進黨黨主席蔡英文13日在中常會表態，將大力支持國防委員會立委陳柏惟，不希望陳成為「全黨打一人」惡鬥下的犧牲品。對此，前民進黨立委郭正亮認為，陳柏惟若在最後階段把罷免打成政黨對決，那他就穩死了。

郭正亮13日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，林錫耀秘書長當天在中常會上其實講的很保留，有提到「至於要不要投入，要看基進黨的態度」，這是關鍵，因為民進黨並不想形成政黨對決，因為以前2次罷免案結果來看，前民進黨桃園市議員王浩宇的開票結果來看，總投票人數是8萬5千票，但不同意罷免票只有7千票。而高雄市議員黃捷罷免案，民進黨立委許智傑、高雄市長陳其邁都大力動員下去，結果不同意票只有6萬5千票，也沒達標，不到25%，但還是比同意罷免的5萬5千票多出一萬票，而高雄鳳山市這麼綠的選區，幾乎全部動員了，只贏1萬票。

立委陳柏惟罷免案，將在23日舉行罷免投票。(圖/本報資料照)

郭正亮強調，罷免案本來就是發動方較具有優勢，因為動機足夠強烈，又經過2階段連署，其實已經醞釀一陣子了，就目前來看，大家可以想想，陳柏惟再怎麼樣動員，能動員的力道，絕對沒有罷免方要大，二階段連署書就已經4萬3千份了，只要罷免方再催出3萬票他就掛了，這種情況下，陳柏惟用政黨對決，那是穩死的，因為台中二選區並不是很綠的區，如果反罷免方用這招，那支援罷免的國民黨只好跟著出招，江啟臣、顏寬恒一起動員。

最後，郭正亮提到，其實林錫耀這次的態度是有點縮了，所以陳柏惟這幾天才在用苦行的方式走選區，甚至把媽媽請出來。