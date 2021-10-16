吸引2000名球迷進到新竹縣立體育館觀看的大獅賽，16日上演史上首次PLG、T1兩個聯盟球隊公開對決，也是新北中信特攻的初亮相，攻城獅最後驚險以93比89氣走中信特攻，漂亮拿到大獅賽3連勝，卻被身材矮小的中信特攻嚇出一身冷汗。

極具意義的中信特攻公開比賽第1分，是由呂濟而在開打1分55秒切入挑籃取得，卻沒改變攻城獅打出9比2開局，甚至吳岱豪、高國豪、陳堅恩、朱雲豪等人接連投進三分球，擴大攻城獅領先到20分，打完首節，攻城獅36比16領先。

來到次節，林秉聖、阿巴西、呂濟而等人吹起中信特攻反攻號角，尤其是歷經大陸NBL洗禮的林秉聖，無論切入或三分都得心應手，中信特攻也逐漸追近，攻城獅就靠李家瑞、吳岱豪兩名長人內線逞威，上半場結束，中信追成45比56。

攻城獅年薪高達700萬的「高老闆」高國豪。(攻城獅提供)

下半場一開始，阿巴西展現進攻破壞力，更上演飛身爆扣，加上攻城獅失誤連連，雙方差距越來越小，更在此節還剩3分01秒，靠著林秉聖三分球追成68比68平手，林秉聖更在第3節槍響同時投進超前三分球，中信反以71比70領先。

中信特攻末節持續擴大領先，一度以79比73領先地主攻城獅，打到最後1分08秒，李家瑞的上籃，幫助攻城獅追平，陳堅恩最後19.1秒更投進超前兩分球，中信連忙喊出暫停，謝亞軒的上籃沒進，朱雲豪最後0.5秒兩罰俱中，穩住攻城獅勝利。