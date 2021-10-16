今（16）日下午4時30分許，新北市雙溪區虎豹潭傳出疑似有6人落水失蹤，包括2名大人、4名小孩，另有8人受困對岸目前平安，新北市長侯友宜16日傍晚參加全國運動會開幕式，結束後立刻趕往現場關心搜救狀況，侯友宜說，請市民朋友與我一同祈福，希望大家都能平安獲救。
新北市長侯友宜稍早在臉書發文表示，「傍晚突然大雨滂沱，新北雙溪虎豹潭溪水暴漲，目前掌握消息有數名遊客遭溪水沖走，新北警消已經趕赴現場，全力救援中，請大家一起祈福，希望一切平安。」
據了解當時是自然體驗課程，由社區朋友自主相約出遊上課，行程路線為過蘇子壩以後往虎豹潭古道走欲前往太平21號，當時因雨大欲折返，前方小孩有大人帶，仍不慎跌入溪中，目前2大4小失聯，對岸有3大5小目前平安。稍早傳出1名失聯的王姓女童已找到，意識清楚。
目前已知的失聯名單：
劉男童、11歲
劉女童、8歲
蔡女童、9歲
陳女、15歲
陳男、48歲
周男、45歲
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