《Be the ONE:A級戰場》邀請女神張景嵐擔任來賓。(火星多媒體有限公司提供)

東森實境男團養成節目《Be the ONE:A級戰場》邀請風田以及女神張景嵐共同擔任來賓,參加選秀的男孩們為了爭取出道機會,各個使出渾身解數,過程中甚至發生濺血意外,令人看了不免揪心。

眾多關卡考驗中,陳柏安則在叼蘋果的挑戰中,當場「折頸」倒栽蔥重摔,讓現場一片驚呼,團員們也趕緊停下動作關心狀況,但陳柏安迅速返回挑戰位置沒有一絲怨言,盡全力把握時間完成考驗,讓大家都深感敬佩。炎亞綸在尾聲稱讚男孩們「團隊精神非常好,沒有放棄。」

張景嵐看見男孩們卯足全力拚出道並相互合作、不分敵我,回想起在演藝圈奮鬥過程,曾有貴人提攜,她說,「嫉妒這件事情在男生的團體裡面好像沒有那麼常見,女生比較多的地方比較會有小情緒、小團體出現,我在對於這些狀態是很不自在,那時候去上個外景節目,謝忻就發現我一直被推到鏡頭外面,謝忻就在鏡頭前面說『景嵐想吃、景嵐想試吃。』」

張景嵐認為,謝忻等於直接給了她一個能說話的鏡頭,「我才發現女生照顧女生在演藝圈是存在的,因此讓我覺得看得到『他人的需要』,並伸出援手,是需要心思細膩、有愛心的,期許我也可以這樣子。」

另外,打進前10強的玩家們將於24日齊聚在最終決戰地點:義大遊樂世界的義大皇家劇院舉行出道演唱會「BE THE ONE A級戰場 THE BEST FIVE CONCERT」,當天會宣布拿到出道門票的5位玩家名單,表演歌單全是節目中所打造的原創歌曲。

除了邀來動力火車、九澤CP和文慧如,最新名單中又有「鼓鼓」呂思緯參與助陣,想看到玩家和歌手現場超炸舞台的粉絲們,即日起可在KKTIX索票。《Be the ONE:A級戰場》每周六晚10、11點於ETtoday新聞雲、星光雲首播、晚12點於台灣大哥大myVideo上架。