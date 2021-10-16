《Be the ONE：A級戰場》邀請女神張景嵐擔任來賓。（火星多媒體有限公司提供）

東森實境男團養成節目《Be the ONE：A級戰場》邀請風田以及女神張景嵐共同擔任來賓，參加選秀的男孩們為了爭取出道機會，各個使出渾身解數，過程中甚至發生濺血意外，令人看了不免揪心。

眾多關卡考驗中，陳柏安則在叼蘋果的挑戰中，當場「折頸」倒栽蔥重摔，讓現場一片驚呼，團員們也趕緊停下動作關心狀況，但陳柏安迅速返回挑戰位置沒有一絲怨言，盡全力把握時間完成考驗，讓大家都深感敬佩。炎亞綸在尾聲稱讚男孩們「團隊精神非常好，沒有放棄。」

張景嵐看見男孩們卯足全力拚出道並相互合作、不分敵我，回想起在演藝圈奮鬥過程，曾有貴人提攜，她說，「嫉妒這件事情在男生的團體裡面好像沒有那麼常見，女生比較多的地方比較會有小情緒、小團體出現，我在對於這些狀態是很不自在，那時候去上個外景節目，謝忻就發現我一直被推到鏡頭外面，謝忻就在鏡頭前面說『景嵐想吃、景嵐想試吃。』」

張景嵐認為，謝忻等於直接給了她一個能說話的鏡頭，「我才發現女生照顧女生在演藝圈是存在的，因此讓我覺得看得到『他人的需要』，並伸出援手，是需要心思細膩、有愛心的，期許我也可以這樣子。」

另外，打進前10強的玩家們將於24日齊聚在最終決戰地點：義大遊樂世界的義大皇家劇院舉行出道演唱會「BE THE ONE A級戰場 THE BEST FIVE CONCERT」，當天會宣布拿到出道門票的5位玩家名單，表演歌單全是節目中所打造的原創歌曲。

除了邀來動力火車、九澤CP和文慧如，最新名單中又有「鼓鼓」呂思緯參與助陣，想看到玩家和歌手現場超炸舞台的粉絲們，即日起可在KKTIX索票。《Be the ONE：A級戰場》每周六晚10、11點於ETtoday新聞雲、星光雲首播、晚12點於台灣大哥大myVideo上架。