由屏縣府特別規畫的「六堆300 百年好合」集團婚禮，16日在屏東縣民公園幸福登場。（謝佳潾攝）

由屏縣府特別規畫的「六堆300 百年好合」集團婚禮，16日在屏東縣民公園幸福登場。（謝佳潾攝）

由屏縣府特別規畫的「六堆300 百年好合」集團婚禮，16日在屏東縣民公園幸福登場。（謝佳潾攝）

由屏縣府特別規畫的「六堆300 百年好合」集團婚禮，16日在屏東縣民公園幸福登場。（謝佳潾攝）

「我們結婚了！」新郎新娘深情對視，互許終身，矚目的2021屏東集團婚禮16日在屏東縣民公園幸福登場，因今年適逢六堆300年慶典，儀式大走復古風，30對新人遵循客家古禮在眾人的見證下步上紅毯，場面既典雅、浪漫又溫馨。

由屏縣府主辦的集團婚禮，每年都有不一樣的主題及創意，因此深受年輕人歡迎，每每開放報名就是秒殺，而今年特別規畫的「六堆300 百年好合」也不例外，不少新人爭相報名，就盼藉由文化傳承與客家特色，為自己留下此生最難忘的幸福時刻。

傳統客家八音樂曲響起，搭配傳統迎親隊伍打頭陣，30對新人在眾人的見證下，步上紅毯、通往幸福的道路。隨後在屏東縣長潘孟安主婚、屏東地院院長吳進寶證婚下，新人們在具有時間感與歷史感的舊紙漿場旁許下浪漫幸福的誓言，整座縣民公園彌漫著幸福溫馨的氛圍。

為獻上最誠摯的祝福，潘孟安還特別加碼贈送每對新人萬元家電好禮以及墾丁福華雙人住宿券，他感動道，「祝福每位佳偶情定六堆，永浴愛河」，並希望現場的大家能感受到客家傳統婚禮的文化意涵，更重要的是在文化傳承的同時，讓新人們得到客家婚禮最純樸真誠的祝福。

為此，現場除有客家婚慶古禮的元素布置外，還設置了具有祝福意義的盤花藝術創作體驗，以及展示傳統大花轎，提供現場賓客別具意義的新體驗。

屏縣府強調，雖然2021年受疫情肆虐，但絲毫不減損佳偶們成家的動力，婚禮現場也不減少對新人的祝福，乘載著滿滿的愛與希望，迎接嶄新的未來，這30對新人如今終成眷屬，皆是天賜良緣，相信他們將牽手一生，百年好合。