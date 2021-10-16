美國資深女演員桃樂絲史蒂爾（Dorothy Steel）在漫威英雄電影《黑豹》（Black Panther）中，飾演男主角家鄉部落一名長老，還意外爆紅，戴著巨大耳環和誇張頭飾的形象都在觀眾腦海留下深刻印象；豈料，桃樂絲原本已投入《黑豹》續集拍攝，卻在昨（15）日傳出病逝消息，享耆壽95歲。

據外媒報導指出，前段時間桃樂絲已投入《黑豹》續集的拍攝工作，但因為年邁身體出狀況，家人把她接回底特律的家中照顧；但今（16）日卻爆出，桃樂絲於美國時間15日上午病逝家中，享耆壽95歲，令大票影迷相當震撼。

不過，電影《黑豹2》劇組並未回應桃樂絲是否已完成所有戲分拍攝，但目前能得知的是，這部電影可能就是桃樂絲人生最後一部作品。

桃樂絲其實在88歲才出道，她在電影《黑豹》中以部落長老一角爆紅後，接受訪問時曾透露，當時收到《黑豹》工作邀請時還一度很猶豫，擔心自己的年紀不適合出現在漫畫改編的電影中；但在家人和經紀人的支持下，特地練一口南非口音，試鏡影片也獲得劇組青睞，後來電影播出後圈粉無數，也證明她的決定是對的。