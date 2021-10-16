范少勳（右）、王淨上《36題愛上你》聊起感情世界。（公視提供）

影集《比悲傷更悲傷的故事》主角范少勳、王淨談話節目《36題愛上你》。（公視提供）

影集版《比悲傷更悲傷的故事》主角范少勳、王淨同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視談話節目《36題愛上你》（《36題》）宣傳，王淨「掉了一把牙刷」的經歷，讓Sandy心有戚戚焉，兩人因而淚灑攝影棚。

從小父母親離異，也讓早熟的王淨在國中時即以筆名「菌菌」，有感地寫下暢銷小說《芭樂愛情》。感情上依賴母親甚深的王淨在《36題》節目上，提及中學時在美國當小留學生的孤單過往，讓有同樣經歷的Sandy說：「我懂！我覺得年紀很小自己一個人出國是真的很無助的事情。」

原來當年母親短暫探視王淨後返台，卻遺留下一把隨身的牙刷，而身處異地的王淨因為無助，便將母親的牙刷當作一種另類的精神寄託，她形容「我就一直把它帶在身上」，連上學、出門都帶著走，有一回去看煙火，她竟把牙刷搞丟，回憶當時孤單的心情，王淨還是忍不住淚灑攝影棚。

Sandy聽了忍不住跟著王淨一起掉淚，還補充自己留學生活表示，曾有過聖誕節，在人群中看煙火，大家互擁、道聖誕快樂時的深刻體會，她形容說「然後發現你是唯一一個沒有人可以抱的人，那個感受是很痛苦的」，還說「我每次看到她，就會想到小時候的自己」。

感人訪談將於明（10／17）晚9時，公視首播；YAHOO TV、中華電信MOD也將於晚間10時跟播上架。