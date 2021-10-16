高雄1名家屬控訴將11個月大女嬰送到保姆家3小時後，女嬰因腦出血、雙眼滲血送醫，最後因腦壓過高搶救無效身亡，質疑女嬰遭保母虐待，事後保姆承認曾重摔過女嬰；事後女嬰生母PO文強調一定要討回公道，崩潰說「我還想聽妳叫我媽媽、抱抱，現在卻再也摸不著妳了」、「去當個快樂小天使，總有一天媽媽會再把妳生回來」。

女嬰的母親事後在臉書發文表示，「我該如何忘懷妳在我心裡，一闔眼全是妳身影，幫妳準備了抓周場地、訂了可愛蛋糕，想好了送妳的禮物還有漂亮的洋裝，想在妳生日當天讓妳當個美麗小公主，還有買好一起穿的母女裝、新的小鞋鞋，卻再也看不到妳笑得燦爛的身影」，她提到「我還想聽妳叫我媽媽、抱抱，現在卻也摸不著妳了」。

女嬰生母PO文強調一定要討回公道，崩潰說「我還想聽妳叫我媽媽、抱抱，現在卻再也摸不著妳了」、「去當個快樂小天使，總有一天媽媽會再把妳生回來」。（翻攝自臉書）

女嬰生母PO文強調一定要討回公道，崩潰說「我還想聽妳叫我媽媽、抱抱，現在卻再也摸不著妳了」、「去當個快樂小天使，總有一天媽媽會再把妳生回來」。（翻攝自臉書）

女嬰的母親說，「我的寶貝當下該有多痛，想到就心碎裂肺，現在的妳不再痛了，去當個快樂小天使，謝謝妳來到我的身邊，總有一天媽媽會再把妳生回來，妳要記得我們的約定，媽媽一定會讓讓妳受傷的人繩之以法，不會讓妳走得冤枉，好好看著我們替妳討個公道」。

家屬控訴該保姆說詞反反覆覆，女嬰家屬在醫院長達20小時沒有收到任何慰問，對方家屬還說該保姆先前也動過腦部手術，痛批是想推卸責任；女嬰父親也寫下給女兒的一番話「爸爸永遠記得妳的到來，來生爸爸再還妳債，希望有天還能再續父女情」；網紅「鳳梨」吳泓逸也在粉專發文表示，好友來電哭訴女兒遭保姆施虐死亡，提到「坦白講，我也不知道該怎幫忙，我現在眼眶也是濕的。」

鳳梨貼出女嬰診斷證明書，指出女嬰14日上午10點58分到院急診，意識昏迷合併心搏過慢，緊急腦部電腦斷層顯示，左側大面積硬腦膜下出血和極度高腦壓併腦水腫及腦幹壓迫，進行腦部減壓手術，因病情嚴重治療無效，15日凌晨1點38分死亡。警方接獲報案後，由檢方會同法醫做相驗，發現女嬰遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重，將另排定期日複驗。