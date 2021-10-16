黃瑄熱愛運動及游泳。(星滿林國際提供)

黃瑄學過太極拳和泰拳。(星滿林國際提供)

黃瑄有武打底子。(星滿林國際提供)

黃瑄演出多年八點檔戲劇，演技純熟的她，對挑戰各類角色駕輕就熟，去年因疫情影響生活型態，她也順勢換新東家，期望跳脫既有框架開拓戲路，「想挑戰八點檔以外的劇種，趁著還有勇氣的時候踏出舒適圈、冒險一下，因為『再不瘋狂就等死』」。

她提到，「剛進演藝圈時都希望成為別人眼中成功的樣子，年輕時被期待甜美可愛，但那不見得適合我的個性。」她勤於健身、努力學武術，渴望有特工和打仔的演出機會。並坦言轉換公司雖有冒險，不過小孩已滿3歲，她開始想留點空間給自己。

黃瑄從小學跆拳道，身手俐落也長年健身，曾去泰國旅遊時還安排整周泰拳密集訓練課。最近她勤上動作演員訓練班，自曝拍戲時曾提出想親自演出「滾樓梯」橋段卻不被允許，令她遺憾，但也因此讓她要學武術的決心。

她曾與林健寰在《生生世世》飾演夫妻，如今成同門師兄妹，笑說2人都屬「本能派」表演，常在真正上場時迸發更多火花，「他特別關照後輩，紓解對方的緊張感。」

金牛座的黃瑄，性格務實，疫情間曾投入外送平台賺外快，她說熱愛表演也需賺錢謀生，「台灣喜歡將演員分類貼標籤，但對表演者來說，可以活下去最重要」。