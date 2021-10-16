全球供應鏈失序，經濟復甦推動需求走高，恰逢美國購物旺季，港口卸貨量能緊繃，拜登祭出行政命令，要求港口以每周7天，24小時全天營運，盼能疏通推積如山的貨量，但玩具業者對此命令十分不以為然，重點是人手不足，不是時間問題，痛批「根本是政治把戲，今年聖誕節已經無法挽救」。

福斯財經網報導，全球最大玩具製造商之一MGA Entertainment創辦人兼執行長拉里安（Isaac Larian）表示，問題並不在於港口是24小時還是48小時，主要是找不到人力，沒有勞動力來處理運輸，「說實在，在我看來這道行政令做的太少也太晚，就是政治把戲罷了」。

拉里安將勞動力短缺問題，歸咎於白宮的失業津貼政策，這變相鼓勵人們待在家中，失去回歸就業市場的動力，「付錢讓他們待在家裡，而且待在家拿到的錢還比工作賺得多，試問，誰還想上班？」。

拉里安建議，能夠讓在南部邊境被拘留的移民，來填補勞動力缺口，「應該讓他們來工作，而不只是供他們吃住，晾在那裡」。

另外，提及今年聖誕節，拉里安遺憾表示，今年許多孩子很有可能空手而歸，旗下一款最受歡迎的玩具，迫於短缺問題，預估只能滿足60%的需求，「42年職涯中，從未遇過這樣的事情，老實講，政府深知此嚴重性，但做的太少也太晚，根本無法挽救聖誕節」。