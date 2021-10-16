NBA賽季即將開打，各隊都在熱身賽努力磨合，而最近與76人鬧出矛盾的主將班西蒙斯(Ben Simmons)據傳將回陣中打球，球隊對於迎回他也相當有信心，76總教練瑞弗斯(Doc Rivers)甚至在受訪中表示有可能讓他在開季擔任中鋒位置，看來一切真的有可能回到正軌，76人將以什麼面貌出現在新球季中令人期待。

Now that Ben Simmons has reported to Philadelphia it felt time to dive into this. Following last week’s Blue and White scrimmage Doc Rivers touched on using a “small big lineup” this season. https://t.co/T3zATd4QP6 — Kevin McCormick (@KevinMcCNBA) October 15 2021

最近NBA每天焦點新聞不是厄文(Kyrie Irving)就是西蒙斯，兩人都與球隊鬧到很尷尬，西蒙斯因不滿球隊拒參加訓練、媒體日及熱身賽，就算遭球隊罰款也不為所動，稍早更傳出他上季疑似假裝感染新冠，企圖躲開搶七大戰，引起外界一片譁然，不過根據名記者史坦(Marc Stein)透露76人還是對迎回他保持樂觀。

史坦表示76人對於西蒙斯為他們打球的信心越来越足，認為等到例行賽開始的時候，西蒙斯會穿上76人球衣代表他們出戰。而總教練瑞弗斯表示球隊將有重大改變，就是讓西蒙斯從一號位打到五號位，擔任球隊中鋒位置，這讓人感到非常新奇，不知道教練是否看穿西蒙斯不擅投籃，才想把他拉到內線。

瑞弗斯說：「部份計劃就是讓西蒙斯打五號位，然後讓尼昂(Georges Niang)打四號位，哈里斯(Tobias Harris)打三號位，這將是一個全新小球陣容，擁有很強的投籃能力，而這就是我們會想要的陣容。」對此有網友表示：「恩比德(Joel Embiid)會覺得很無言吧」、「中鋒不行啦，直接當教練吧！」

西蒙斯對打控球後衛確實佔有優勢，因為他有211公分、108公斤的身材，有不錯的切入和傳球能力，若真拉他去打中鋒，唯一好處是能淡化他的投籃弱點，但陣中已有恩比德和德拉蒙(Andre Drummond)兩大內線，該在什麼時機擺上瑞弗斯所說的小球陣容是大問題，另外在低位腳步與鞏固籃板能力上，西蒙斯能做到什麼程度也令人好奇。