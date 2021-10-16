新光金控旗下元富證券為提倡同仁關懷社會、發揮更大的社會與環境影響力，號召員工、眷屬在16日舉辦淨灘活動。在元富證券總經理李明輝帶領下，逾百名志工於八里挖子尾清除海灘上的垃圾，合力清出塑膠、保特瓶、玻璃罐等各式海廢垃圾，盼透過淨灘活動讓大眾關注環境永續議題，以具體行動落實守護海洋。

元富證券總經理李明輝表示，在政府的防疫措施及全民共同努力下，台灣已逐步擺脫疫情影響恢復日常生活。元富除了積極響應防疫新生活運動，亦重視生態環境與永續理念，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，以行動關懷弱勢及環境永續，尤其海洋垃圾污染是全球重要的環境議題，淨灘，並非停止垃圾汙染的終點，但唯有動手撿垃圾才能有效停止海廢的海洋旅行。未來，元富將持續以行動投入環境保育與社會公益，期以善盡企業社會責任，朝企業永續經營目標邁進。

因應COVID-19疫情防疫規定，淨灘全程遵守CDC防疫規範。活動中有許多同仁帶著小朋友身體力行，一起愛護海洋，海灘上大手牽小手，大家合力清除垃圾。首次參與淨灘、就讀國小五年級的小勳說「知道要來淨灘，就一直很期待，想跟爸爸一起撿垃圾」；第2次參加淨灘的姊妹花，8歲的姐姐小緹與5歲的妹妹小羽開心地說「去年我們就參加過了，我們還比賽誰撿的垃圾比較多，以後也還要來」。元富藉由淨灘活動喚起民眾注重海洋保育觀念，共同為海洋環境盡一份心力，讓地球永續生存。