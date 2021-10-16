鳳梨今天接受媒體訪問時，談到虐嬰案。（鄭宜熏攝）

網紅「鳳梨」吳泓逸率性的發言，獲許多粉絲關注，他15日有感而發在臉書PO文表示好友的寶貝女兒下個月將滿1歲，但夫妻倆因工作繁忙，透過網路找「有照」保母短期照顧女兒，沒想到才托嬰2天，女兒因腦部受到撞擊，送醫搶救無效。他今天（16日）出席世貿美容展貝拉美人活動，被問到此事，生氣地說：「要是我一定會抓狂！」

他認為現在法醫現在還沒有2次複驗的時候，沒辦法下任何評論，但表示一個還不大會站、沒滿1歲的小孩，說是自己走路摔倒摔成這樣，「我相信正常人也不會相信，這其中一定事有蹊蹺」。鳳梨也透露會幫朋友發文的原因是，朋友第一時間聽到保母推卸之詞，又沒抒發管道，才會想到打給鳳梨，告訴他完整的事發經過，希望透過他臉書的轉發，讓社會大眾注意的這件事。

不過，鳳梨說小孩的爸爸也呼籲大眾不要有暴力、違法的行為，現在已經進入司法程序，請警調去做合適的處置。問他未來有小孩會想給保母帶嗎？他馬上回「不會啊，目前還沒有打算生小孩」，突然說「我又沒有對象，你要介紹給我？」此話一出，令現場媒體驚訝問：「你不是有女朋友？」他強調那是「秘書」，還稱自己的菜很廣，只要女性就好，死不認愛，僅表示跟女秘書彼此「確認眼神」已1年，也說自己情感飄浮不定。

鳳梨稱現階段的他只想認真工作，因為疫情影響很大，收入減少了4、5成，但他不僅沒減員工的薪水，還自豪這前陣子替員工加薪至少上千元，意思意思。