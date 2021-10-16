由旺旺文教基金會、中國時報、中國電視等一同舉辦的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，在疫情趨緩後的首場獻給屏東，16日在屏東藝術館溫馨登場。圖為綜藝天后澎澎（左）、主持人妞妞（右）。（謝佳潾攝）

由旺旺文教基金會、中國時報、中國電視等一同舉辦的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，在疫情趨緩後的首場獻給屏東，16日在屏東藝術館溫馨登場。圖為師奶殺手高佳群。（謝佳潾攝）

由旺旺文教基金會、中國時報、中國電視等一同舉辦的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，在疫情趨緩後的首場獻給屏東，16日在屏東藝術館溫馨登場。圖為台語歌姬邱芸子。（謝佳潾攝）

由旺旺文教基金會、中國時報、中國電視等一同舉辦的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，在疫情趨緩後的首場獻給屏東，16日在屏東藝術館溫馨登場。圖為屏東縣歡喜合唱團。（謝佳潾攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁感謝大家出席公益演唱會。（謝佳潾攝）

由旺旺文教基金會、中國時報、中國電視等一同舉辦的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，在疫情趨緩後的首場獻給屏東，16日在屏東藝術館熱情登場，11名藝人輪番上陣開唱，全場志工聽得如癡如醉，場面備感溫馨。

旺旺文教基金會主任周哲仁指出，公益演唱會自2015年開辦後，至今未停止過，每年都免費為志工們開唱，感謝他們為社會的付出，也傳遞「人人為我，我為人人」的社福概念，而推出後深獲好評，場次逐年增加，如去年12場而今年就增至14場，不過今年因本土疫情大爆發，上半年辦完3場後只好暫時停止。

「疫情趨緩後的首場獻給屏東！」周哲仁開心道，謝謝大家的努力與付出，如今疫情趨緩，公益演唱會回來了，且選在屏東再出發，去年首次在屏東演出後佳評如潮，一早就預約今年的場次，沒想到遇上疫情擾亂，所幸最後能如約與大家相見歡。

為此，主辦單位對屏東場相當用心，主持人是由漂亮寶貝妞妞擔綱主持，詼諧逗趣的主持風格炒熱氣氛讓志工們感受到主辦單位的愛與關懷，此外還有多位實力派金曲獎歌手輪翻接力開唱，綜藝天后澎澎、小鳳飛飛方寧、台語歌姬邱芸子，及師奶殺手沈建豪、高佳群等。

而唱開場的則是新生代偶像樂團卡尼特Ka Nit，他們是由排灣族、布農族、阿美族、日本人等5名年輕人所組成，一出場就活力十足、青春洋溢。

看著每位藝人卯足全力演出，所有志工也以合唱、掌聲熱烈回應，周哲仁感動道，疫情間藝人們工作受阻，而今還願意義務演出一起當志工，用歌聲回饋社會，真的很有愛。

「謝謝屏東縣歡喜合唱團！」周哲仁說，屏東場能順利舉辦，除感謝藝人、志工的一同響應外，也要特別謝謝歡喜合唱團，謝謝團長鄭言的協助，讓屏東有如此音樂饗宴。

旺旺文教基金會表示，現場有450名來自屏東縣社服、文化、衛生、教育、環保等志工參加活動，由於三級警戒以來，各項防疫規範下，民眾鮮少外出參加活動，得知旺旺志工演唱會來屏東演出，無不歡欣鼓舞，短短一周600張票索取一空，但因防疫期間需採梅花座，在空間受限下，最後無法全部開放。