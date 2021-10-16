李亦捷得意被說有旺夫運。（瀚草影視提供）

陳漢典和李亦捷飾演夫妻。（瀚草影視提供）

未來影集《2049》今晚10點於台視、myVideo首播，影集描寫當科技全面滲透近未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗，由邵雨薇、林柏宏、林子熙、莫允雯、陳漢典、李亦捷等人分別主演。

劇中從女性角度探討育兒、親情和婚姻等不同議題，李亦捷在劇中飾演可愛卻帶點蠻橫的嬌妻，頻對老公陳漢典撒嬌，還偷偷使用「讀心科技」了解對方內心想法。

李亦捷感嘆，自己在感情中也有相似之處，「以為做這些事情是為對方好，卻沒有理解對方感受。」不過她又搞笑說：「如果我是老婆，應該會很貼心，算命師還說我有『旺夫運』。」但她目前對婚姻不著急，尤其是體會劇中角色婚前婚後的「溫度差」之後，「我可以跟這個人在一起10年、20年，2人都很自在幸福，就是一件最好的事情。」

李亦捷和陳漢典在《2049》飾演一對有溝通障礙的夫婦，陳漢典首度和北影影后李亦捷合作，他表示從李亦捷過往的作品和形象中，以為是冷冷的女生，沒想到她其實「外冷內熱」，「很甜、很貼心。」

他還發現對方很「ㄎㄧㄤ」的一面，「有次閒聊對彼此印象，她直接說我在螢幕前很好笑，但實際聊起來不好笑」，讓陳漢典忍不住開玩笑抱怨：「說者有意...」不過他很快接著說：「聽者也無心！」

這次飾演作品無法獲得認同的失意作家，他刻意脫下搞笑形象，呈現出「憂鬱小生」的酷帥模樣，帥照PO在社群竟有萬人點讚，引出眾多大咖留言稱帥，金鐘視后高慧君也留言喊話：「有帥到耶！」網友甚至留言：「帥到出乎意外！」、「有點像小勞勃道尼」，堪稱是他從影以來最帥氣演出。

同名劇本小說同步上市，特別收錄製作人湯昇榮與暢銷作家侯文詠對談《2049》引發的科技與人性議題，以及知名心理諮商師許皓宜專文解析。《2049》IP將有更多跨界合作與多樣延伸，例如由閻奕格、林哲熹、木木林葦妮聲音演出的2049＋動畫影集、與羅恩妮、SONY唱片、榮獲金曲最佳客語專輯肯定的春麵樂隊合作音樂原聲帶以及出版品等將陸續問世。