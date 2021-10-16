壽司在台灣算是相當常見的日式料理之一，也擁有不少支持者。不過，有位網友認為，「豆皮壽司」是最無趣的壽司種類，不懂到點豆皮壽司的人在想什麼。對此說法，許多老饕紛紛打臉，更有人直言，買豆皮壽司才叫做不會後悔的選擇。

有網友在PTT以「豆皮壽司哪些人在吃的？」發文詢問，「豆皮壽司應該是最無趣的壽司吧？」認為只出「皮包飯」而已，完全不知道有什麼意思。對此也感到相當不解，「去壽司店第一個就選豆皮壽司的在想什麼？」

貼文一出，不少豆皮愛好者馬上反駁，「我啊，超愛煮得甜甜的豆皮」、「我啊，豆皮才是最棒壽司」、「甜甜滷汁滲透豆皮配飯，讚」、「明明就很好吃」、「超愛但熱量很高」。

一位網友指出，以基本款來說，豆皮壽司通常味道都很統一不差，不容易踩雷；買塑膠盒裝便宜壽司來說，買豆皮更不會後悔。其他饕客也透露，好吃的豆皮壽司就跟好吃的鮭魚一樣難找。「你一定是沒吃過好的豆皮壽司吧」、「日本一堆專賣店，你不懂吃不代表所有人都不懂」。