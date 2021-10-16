宇珊、曾國城擔任《華視50週年台慶特別節目》主持人，右為NONO。（華視提供）

華視今年喜迎50週年，以「精采50 繁華視界」為主題，在明天（17日）晚8點精華時段播出《華視50週年台慶特別節目》第3集《聚會都會玩的華視經典遊戲》，由當今最賣座的益智遊戲節目《天才衝衝衝》主持人曾國城及遊戲女王宇珊擔任主持，節目邀請了綜藝遊戲高手群NONO、小鐘、聶雲、JR、楊千霈、五熊、Albee及林彥君一起玩遍華視歷代級綜藝遊戲，嗨翻攝影棚。

《華視50週年台慶特別節目》邀請來賓，都與華視有深層密切關係，但現場所有人，都比不上曾國城與華視的深厚淵源，現場釋出曾國城從青澀的《連環泡》短劇到熟男形象的《警世劇場》，曾國城記憶深刻的說：「《警世劇場》第一集就是我所主演！當時木柵捷運還在試車，我飾演一位負心漢，在10度的低溫下讓水車灑水，一直拍到除夕前一天才殺青，下戲之後，整整躺了3天！」

家喻戶曉的《超級星期天》當時每周日的播出時間一到，大家必守在電視前收看，經典熱門遊戲「超級比一比」背景音樂一下，瞬間喚醒歡樂記憶，無論是天后張惠妹、天王王力宏，為遊戲都擺出誇張的表情和動作，完全不顧形象，小鐘記憶猶新的說：「當年『咻比嘟嘩』出道的第一個宣傳節目，就是超級比一比，那時我們都一心想走帥氣花路，有著放不開的偶像包袱。」說完自嘲如今完全靠著逗樂表演行走江湖。

談到綜藝遊戲，必須提及已開播15年，譽為「收視保證」的華視長青綜藝節目《天才衝衝衝》創造出無數個益智遊戲，幾乎都成為現今朋友們聚會時會玩的派對遊戲，其中招牌單元非「瞎拚系列」莫屬，這次「瞎拚543」限定以台語形容答案，小鐘發揮搞笑本領，在形容「楊枝甘露」時一直猛烙英文，詞不達意的形容，產生逗趣笑料，而在眾人紛紛語言當機的荒唐形容下，預測達人NONO秒猜正確答案，神回答的功力，令大家嘖嘖稱奇。