「2021南國漫讀節」16日起跑，屏東縣長潘孟安、《斯卡羅》導演曹瑞原等人攜手揭開為期5個月的南國漫讀節序幕，持續滾動屏東的閱讀能量。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「2021南國漫讀節」16日起跑，屏東縣長潘孟安、《斯卡羅》導演曹瑞原等人攜手揭開為期5個月的南國漫讀節序幕，持續滾動屏東的閱讀能量。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「2021南國漫讀節」16日起跑，屏東縣長潘孟安、《斯卡羅》導演曹瑞原等人攜手揭開為期5個月的南國漫讀節序幕，持續滾動屏東的閱讀能量。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「2021南國漫讀節」16日起跑，屏東縣長潘孟安、《斯卡羅》導演曹瑞原、漫讀大使劉冠廷、主視覺設計師詹朴、雲門舞集創辦人林懷民等多位重量級講者齊聚屏東，攜手揭開為期5個月的南國漫讀節序幕，持續滾動屏東的閱讀能量。

潘孟安指出，「南國漫讀節」是屏東專屬閱讀品牌，也是全台歷時最長、場次最多的閱讀盛典，今年以「前往南方的閱讀派對」為主題，從16日至明年2月13日，串連屏東各獨立書店，從屏東市、恆春到小琉球，「屏東是一本永遠讀不完的大書」。

潘孟安還預告，縣府籌畫2年，以文化進香團概念，預計從台北啟程到屏東的文化閱讀列車，更勝於藍皮火車，希望明年可以成行。

開幕派對上，齊聚多位知名作家，有平路、許悔之、蔡詩萍及本屆策展人張鐵志、蔡瑞珊等多位文化人出席。而3場開幕講座報名系統甫上線，已湧入近900人報名，另開放現場同步轉播。

縣府表示，首場講座由縣長與曹瑞原導演以「土地從不拒絕任何種子－從影劇《斯卡羅》看見台灣文化的共榮 」，討論屏東豐沛的文化底蘊如何化作《斯卡羅》中重要元素，讓更多人以不同於過去的視角閱讀屏東。對此，曹瑞原說，屏東山海壯闊，在這可體驗自然、感受它的生機盎然，是他退休後最想居住的地方。

至於第2場「作為一個說書人，用 ＿＿ 說故事」，由劉冠廷、主視覺設計師詹朴、策展人張鐵志，對談如何以各界專業為起點，創造一束束照向思想的光。終場講座「一個南部孩子的江湖行 林懷民談雲門歲月」，則由雲門舞集創辦人林懷民回顧創辦雲門舞集後，創造各齣重量級舞作，將台灣推展至國際舞臺的漫漫旅途。

縣府說，南國漫讀節50 場活動接力登場，包含閱讀講座、南方探遊走讀、列車上的講座、閱讀市集、藝文展演，數十位重量與新銳作家，包括王小棣導演、獨立音樂家兼作家鄭宜農、作家林達陽、劉克襄，還有攝影師陳逸宏帶領讀者、探索三年一科的東港迎王平安祭；導演兼作家徐麗雯、台灣千里步道協會副執行長徐如林等人帶路，走讀萬巒五溝水聚落、浸水營古道。