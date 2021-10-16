為期1個月的2021德元埤荷蘭村風車節，規畫「Revive未來．希望」展區，設置大型互動作品及特色風車造景藝術。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲開心地跟小朋友拍照。（張毓翎攝）

荷蘭在台辦事處代表譚敬南（左三）16日前來參加開幕時看到沿途風光，不禁笑稱「有回到家的感覺」。（張毓翎攝）

為期1個月的2021德元埤荷蘭村風車節，規畫「Revive未來．希望」展區，設置大型互動作品及特色風車造景藝術，周周更推出不同主題活動，開幕首周以「荷蘭」為主題，販售荷式煎餅等道地美食，荷蘭在台辦事處代表譚敬南16日前來參加開幕時看到沿途風光，不禁笑稱「有回到家的感覺」。

德元埤荷蘭村風車節16日開幕，台南市長黃偉哲、副市長戴謙、台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧與副局長林國華，以及市議員蔡育輝、柳營區長陳玉惠、藝術家代表鄭宏南等人共同參加，宣告今年風車節正式開始。

今年活動從即日起到11月7日，每周末假日，串連「荷蘭周」、「牛奶周」、「萬聖周」、「風車周」主題週活動，推出各項美食展售市集、DIY體驗等親子活動，本周的荷蘭週活動，內容包含荷蘭服飾穿搭拍照、荷蘭專業講座、荷蘭玩趣及荷蘭美食嘉年華。

譚敬南致詞時稱讚這裡不僅漂亮，還能吃到來自荷蘭的美食，從進園區起，一路走來有種回到家鄉的感覺，他說，台南與荷蘭有許多相似的風土人情，比如地勢都很低漥，以及都作為主要糧食生產區，對荷蘭人來說，台南是一個特別的存在，尤其是在荷蘭村，可以看到許多與荷蘭相似的建築，如梵谷橋、鬱金香、木鞋及荷蘭風車。

黃偉哲表示，台荷間有許多交流，市府連續2年邀請荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）參與跨年；這次風車節的活動，特別感謝荷蘭在台辦事處譚代表帶領的團隊參與，催生了本周「荷蘭周」的展現。