今（16）日下午4時30分許，新北市雙溪區虎豹潭傳出疑似有6人落水失蹤，包括2名大人、4名小孩，另有8人受困對岸目前平安。行政院發言人羅秉成晚間表示，行政院長蘇貞昌至為關切此事，稍早於新莊體育館主持全國運動會開幕典禮前，新北市侯友宜市長已向蘇院長報告相關情形，蘇院長亦指示全力支援救援任務，也祈禱所有失聯民眾皆能平安獲救。

新北虎豹潭暴漲2大4小遭沖走 侯友宜趕赴現場：一起祈福
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