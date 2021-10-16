虎豹潭6人落水失蹤 行政院：蘇揆已指示全力支援救援 19:552021/10/16 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對新北市虎豹潭發生6人落水失蹤意外，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌已指示全力支援救援。（行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（16）日下午4時30分許，新北市雙溪區虎豹潭傳出疑似有6人落水失蹤，包括2名大人、4名小孩，另有8人受困對岸目前平安。行政院發言人羅秉成晚間表示，行政院長蘇貞昌至為關切此事，稍早於新莊體育館主持全國運動會開幕典禮前，新北市侯友宜市長已向蘇院長報告相關情形，蘇院長亦指示全力支援救援任務，也祈禱所有失聯民眾皆能平安獲救。 新北虎豹潭暴漲2大4小遭沖走 侯友宜趕赴現場：一起祈福 柯文哲酸蔡政府大事件SOP：先道歉發表改革宣言「就沒下文」 #行政院 #失蹤 #蘇院長 #虎豹潭 #落水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北雙溪虎豹潭傳6人落水失蹤 8人受困岸邊搶救中 17:362021/10/16 社會 東洋案 立委籲別因身分特殊就不查 04:102021/10/16 社會新聞 罵完藍委袂見笑 蘇揆：非常尊重立院 04:102021/10/16 政治要聞 台積電重返600元 台股大漲393點 04:102021/10/16 財經焦點 南投縣志工大會師 300名志工競技交流 13:112021/10/16 寶島 打疫苗後心臟發炎 全台爆27例 04:102021/10/16 生活新聞 羅文嘉：當年有學運份子出賣同志 今在民進黨獲取權位 08:552021/10/16 政治 中職》「外野3帥」3缺2 林安可：打擊有更多責任感 18:302021/10/16 體育 時評》出包越大 升官越快 19:362021/10/16 中時社論 高嘉瑜Po這照片引爆綠粉怒火：希望你不要成第二個鄭麗文 09:162021/10/16 政治 海納百川》蘇貞昌該被掃出政壇了（何啟聖） 08:112021/10/16 海納百川 政治熱門新聞 看完蔡英文最新民調 黃暐瀚認同沈富雄這句話 - 政治 罷免陳柏惟案》罷免投票倒數陳柏惟苦行 謝龍介竟吐13字 - 政治 看到蔡英文致哀城中城罹難者快閃 施正鋒忍不住說重話 - 政治 吳子嘉被開除黨籍 宅神竟預言下一個是他 - 政治 罷免陳柏惟案》｢為什麼贏5千票就要罷免我｣ 陳柏惟一番話網友反應一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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