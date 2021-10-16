徐若瑄躺鐵台演屍體。（HBO GO提供）

化妝師把徐若瑄的臉色畫白加上脖子三道深刻的傷口，花4小時化特殊妝。（HBO GO提供）

張鈞甯在原創黑暗懸疑影集《誰在你身邊》 戲中因婆家壓力為求生育，體驗打排卵針及做取卵手術，劇中角色為了提升卵子質量希望做人成功而努力運動，喝豆漿等調整體質備孕。張鈞甯說：「我一直有在考慮凍卵，但還沒有付諸實行，我也有一直保持健身運動，和泡腳等養生習慣，保持身體健康。」

張鈞甯為了角色做過功課，「我知道打排卵針過程很辛苦，包括常有注射部位血腫或硬塊，副作用也有人會有噁心，嘔吐等反應，有人打完會有腹漲的反應等。很多女性還要一邊工作，真的是非常辛苦！ 」

劇中故事描寫徐若瑄、張鈞甯同父異母的姊妹面對不同的婚姻難題而影響人生。徐若瑄因丈夫莊凱勛背負賭債，女兒離家出走，她強裝陽光但沒有家人知道她因壓力過大而有憂鬱症，最後悲傷離世，留下保險費讓自責的丈夫莊凱勛還清賭債。妹妹張鈞甯嫁給高富帥老公，看似美滿無可挑剔的婚姻，卻因張鈞甯難以生育的問題而在兩人的愛情蒙上一層陰影。

戲裡充斥悲傷人生，戲外努力為拍好戲而奔波的徐若瑄，當製作人白天親自去協調拍攝場地，晚上還得趕回劇組演死人。徐若瑄直呼演死人太辛苦：「當時在5月拍攝，晚上滿冷的，而且當時疫情很難借到真的醫院進行拍攝，我們是在停車場旁邊的小房間佈置成停屍間來拍攝。」

她說，「最困難的地方就是我只能一直閉著眼睛屏住呼吸，因為我不知道現在鏡頭是拍到我的眼皮還是肚子？非常努力的保持不呼吸不動一下眼皮，這種感覺還滿痛苦的。我不喜歡演死人，演死人是很辛苦的事情。」

為了化屍體妝，徐若瑄在冰冷的鐵台上，肩膀以上是裸露的，化妝師把徐若瑄的臉色畫白加上脖子3道深刻的傷口，她在鐵台上躺了4個小時完成特殊妝。雖然拍攝氛圍悲傷陰冷，徐若瑄說：「我心裡不害怕啦，因為拍攝時我身邊有很多工作人員。」依照拍戲去霉氣習俗，徐若瑄拍完也領到劇組紅包，遵循拍戲習慣在收工回家路上把紅包錢花掉。

導演何潤東說：「現在天災人禍那麼多，希望透過戲中莊凱勛飾演的簡志勝和徐若瑄飾演的詠潔，他們的遭遇讓觀眾珍惜跟心愛的人相處時間，因為你永遠不知道下一刻會發生什麼。」

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