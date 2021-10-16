今傍晚傳出有民眾在新北市雙溪區虎豹潭失蹤的消息，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統剛剛在新莊體育館，出席全運會開幕典禮時，有向新北市侯友宜市長表達關心，並表示中央會全力支援救難任務。而侯市長也有向總統說明目前搜救進度。

張惇涵表示，目前辛苦的救難人員正在全力搜救當中。期盼大家能幫救難人員加油，也祈願失聯的民眾能夠平安獲救。

今下午4時30分許，新北市雙溪區虎豹潭傳出疑似有6人落水失蹤，包括2名大人、4名小孩，另有8人受困對岸目前平安，