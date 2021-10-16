「水晶主播」王宜安自曝曾在韓國採訪時被性搔擾。（好好聽FM提供）

前新聞主播王宜安喜愛韓國文化、曾多次赴韓採訪，她最近也趕上目前全球最夯的韓劇《魷魚遊戲》話題，在「好好聽FM」主持的Podcast節目《水晶歐妮韓流通》，一口氣連開3集節目大談《魷魚遊戲》，收聽流量立即在「好好聽FM」排行榜上衝上冠軍。

王宜安過去在新聞台擔任財經新聞中心主任，經常規畫專題赴韓深度採訪是韓國通，她離開新聞圈展開斜槓人生後，現為立蕓國際生醫集團副總經理，同時也在校園擔任講師，但「韓國通」本質沒變，繼續在Podcast開節目談韓國文化，《水晶歐妮韓流通》從少女時代、SJ，聊到BTS，從韓國影劇圈潛規則，到韓國女團或藝人走上絕路，從生日喝海帶湯，到大考前吃麥芽糖，從炸雞配啤酒，到亞洲金融危機，從《來自星星的你》，到韓劇的國際發展。

王宜安說，她到韓國除採訪工作，也會吃美食及購買韓系化妝保養品、韓國服飾等，但因疫情關係，現雖無法赴韓，仍會在台灣預購正韓服飾，另也因赴韓採訪，與韓國最大搜尋引擎網站NAVER工作的韓國女性友人成為好朋友，每年好友都會幫她在韓國慶生，但今年只好作罷。

不過提到韓國也不全然是美好回憶，王宜安透露，很多年前，她在韓國採訪時，就有被受訪對象性騷擾的不好經驗。當時她採訪多家大型的新創公司，其中一位年輕有為30多歲的已婚新創公司老闆，邀她一起參加他的生日聚會，她先以自己英文不好，表示會與有留學經歷的攝影同行，沒想到晚上在烤肉店聚餐過程，她聽到這位外表人模人樣的老闆，竟對同桌的人形容她身材好，胸部很大等等令她不舒服的聊天內容。

餐敘後，又被邀請去距離烤肉店走路5分鐘路程的私人俱樂部，但她與攝影以還有事要先離開，告別時，對方主動擁抱她說再見，竟然趁機舔她的頸部。雖然有此次印象不好的經歷，但並不影響她對韓國的喜愛，她表示，待疫情結束後，她最想去的國家還是韓國，喜歡韓國文化的朋友，歡迎到「好好聽FM」收聽她的節目。

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