俄羅斯（Russia）在10月16日出現了共1002例感染新冠肺炎（COVID-19）後死亡的病例，是疫情開始大流行以來該國單日死亡人數新高。

《RFERL.com》網站報導，俄羅斯冠狀病毒特別工作小組指出，在過去24小時內，該國也創下33208例新增染疫病例的歷史新高。根據日本《產經新聞》報導，俄羅斯14日起連續三日染疫人數超過3萬。

整體而言，疫情發展至今，上述特別工作小組指出俄羅斯總共有7958384例確診病例，逼近8百萬；染疫死亡人數則累積有222315人。以單一國家確診人數來看，是全球疫情第四位嚴重的國家，排在美國、英國、土耳其之後；報導指出，俄國是歐洲疫情最嚴重的國家。

俄國的國家統計機構Rosstat則是另統計了新冠病毒非主要致死主因的死亡人數，截至今年8月，共有高達418000人死於染疫。根據Our World in data網站統計，染疫死亡者人數最高的國家，依序是美國、印度、墨西哥、俄羅斯。但若是以Rosstat統計的數字來看，俄羅斯當地的死亡人數就會超越墨西哥，成為全球第三。

克林姆林宮方面，將染疫後死亡人數不斷攀升的原因，歸咎於俄羅斯人接種疫苗的速度太緩慢，且呼籲人們盡快接種疫苗。

在去年疫情大流行之際，俄羅斯迅速研發了第一款新冠肺炎疫苗衛星-V（Sputnik V）。根據COVID-19疫苗追蹤網站，當前俄羅斯通過可施打的疫苗共有4款，包含衛星-V、衛星Light、EpiVacCorona以及KoviVac，這4款都是俄羅斯國產疫苗。

然而儘管確診人數與死亡人數近期激增，俄羅斯政府仍沒有封城的打算，而把加強防疫的權力下放給地方單位。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在12日呼籲民眾要接種疫苗，根據他的說法，還要向人們宣導購接種疫苗來預防感染的優點。根據俄羅斯總理Mikhail Mishustin在12日所言，俄羅斯當地已經接種苗者約有4300萬人，約是1/3人口。

除了俄羅斯官方指稱人民接種疫苗速度太慢，日媒點出俄羅斯疫情之所以升溫，也包含了疫情管控措施不夠力，以及Delta病毒株廣泛傳播有關。日媒引述一位俄羅斯專家說法指出「疫情長期流行導致公眾的警惕性下降，忽視了感染管控措施的重要性。」

俄羅斯從今年1月即開始接種疫苗，領先世界其他國家，但是接種率僅34%左右。而至於為何接種速度緩慢，報導指出是因為許多俄羅斯人不信任當局，且擔憂新型的醫療產品（俄羅斯國產疫苗）安全性，此外也包含根深蒂固對於政府的不信任感。