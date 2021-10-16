大稻埕情人節煙火秀16日晚間在延平河濱公園及大稻埕碼頭登場，480秒燦爛奪目的火花閃耀天空。（姚志平攝）
大稻埕情人節煙火秀16日晚間在延平河濱公園及大稻埕碼頭登場，480秒燦爛奪目的火花閃耀天空。（姚志平攝）
大稻埕情人節煙火秀16日晚間在延平河濱公園及大稻埕碼頭登場，480秒燦爛奪目的火花閃耀天空。（姚志平攝）
大稻埕情人節煙火秀16日晚間在延平河濱公園及大稻埕碼頭登場，480秒燦爛奪目的火花閃耀天空。（姚志平攝）
大稻埕情人節煙火秀16日晚間在延平河濱公園及大稻埕碼頭登場，480秒燦爛奪目的火花閃耀天空。（姚志平攝）
大稻埕情人節煙火秀16日晚間在延平河濱公園及大稻埕碼頭登場，480秒燦爛奪目的火花閃耀天空。（姚志平攝）
台北市長柯文哲（左）與夫人陳佩琪（右）16日穿著同色系的情侶裝參加「2021大稻埕情人節」活動。（姚志平攝）
台北市長柯文哲（左）與夫人陳佩琪（右）16日穿著同色系的情侶裝參加「2021大稻埕情人節」活動。（姚志平攝）

儘管今天(16日)下起大雨，但台北市大稻埕煙火秀仍照常舉辦，480秒絕美煙火秀閃耀淡水河岸天空，美不勝收。

大稻埕煙火秀今天晚間8點10分登場，許多民眾提早在下午就已經抵達現場，但天空不作美，下起了滂沱大雨，讓人措手不及，幸好主辦單位已經準備好雨衣、野餐墊，還提供了口罩，讓民眾直呼貼心。

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