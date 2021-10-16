影》不懼風雨！8分鐘大稻埕浪漫煙火秀登場 閃耀淡水河畔 20:152021/10/16 中時新聞網 林毅 、中時、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【LIVE直播】大稻埕情人節今晚放閃！ 480秒絕美煙火秀超震撼 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大稻埕情人節煙火秀16日晚間在延平河濱公園及大稻埕碼頭登場，480秒燦爛奪目的火花閃耀天空。（姚志平攝） 大稻埕情人節煙火秀16日晚間在延平河濱公園及大稻埕碼頭登場，480秒燦爛奪目的火花閃耀天空。（姚志平攝） 大稻埕情人節煙火秀16日晚間在延平河濱公園及大稻埕碼頭登場，480秒燦爛奪目的火花閃耀天空。（姚志平攝） 台北市長柯文哲（左）與夫人陳佩琪（右）16日穿著同色系的情侶裝參加「2021大稻埕情人節」活動。（姚志平攝） 儘管今天(16日)下起大雨，但台北市大稻埕煙火秀仍照常舉辦，480秒絕美煙火秀閃耀淡水河岸天空，美不勝收。 大稻埕煙火秀今天晚間8點10分登場，許多民眾提早在下午就已經抵達現場，但天空不作美，下起了滂沱大雨，讓人措手不及，幸好主辦單位已經準備好雨衣、野餐墊，還提供了口罩，讓民眾直呼貼心。 新北虎豹潭暴漲2大4小遭沖走 侯友宜趕赴現場：一起祈福 東西神鬼大比拚 赤崁萬神節月底登場 今年陣頭陣容擴及全台 #煙火秀 #不懼 #風雨 #8分 #大稻埕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣權王－統一證券 待台股補量上攻 保守操作為佳 04:102021/10/16 產業特刊 陸汽車產銷 連五月下滑 04:102021/10/16 全球財經 生醫與健康產業創新高峰會 11／19線上直播 04:102021/10/16 企業經營 道奇驚險晉級 再見三振 巨人抱憾 04:102021/10/16 運動天地 女將灌籃得分 WNBA總冠軍賽25年首見 08:472021/10/16 體育 神舟13號成功對接 3名太空人進駐中國空間站 09:462021/10/16 兩岸 陳玉勳月看百部劇本直呼生不如死 04:102021/10/16 娛樂新聞 海納百川》蘇貞昌該被掃出政壇了（何啟聖） 08:112021/10/16 海納百川 六都弱勢戶裝住警器比例 高雄墊底 04:102021/10/16 焦點要聞 NBA》拉文狂轟31分 公牛熱身賽4連勝迎接新球季 10:372021/10/16 體育 獅挫悍將 布雷克15勝領先群雄 04:102021/10/16 運動天地 生活熱門新聞 陳柏惟走10公里就掰咖 徐巧芯親上PTT回16字千人推爆：真的丟臉 - 生活 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 數位綁定五倍券使用霧煞煞？一次看清楚行動支付、加碼券怎麼用 - 生活 好市多一買三小時「掃滿整車」到底在逛啥 主婦：這2樣一定要買 - 生活 不是雞蛋！膽固醇飆高3大隱藏地雷 第一名竟是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。