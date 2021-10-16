富邦悍將陳鴻文。（富邦悍將提供）

富邦悍將與統一獅隊3連戰第2戰，富邦靠著先發投手陳鴻文6局失1分好投，加上辛元旭單場3安「猛打賞」含1發3分炮，個人貢獻4打點，以5比3勝出。

今天是獅隊「假面騎士主題日」首日，雙方都推出本土投手先發，獅隊推出胡智為先發，富邦則是陳鴻文掛帥。2局上富邦在2出局後靠著辛元旭二壘安打先馳得點，雖然下半局獅隊李丞齡連2天開轟，用陽春砲追平，但第3局再靠高國麟敲出二壘安打打回超前分。

8局上富邦攻勢再起，林益全安打、范國宸保送攻佔一、二壘，再靠隊友短打推進形成二、三壘有人，辛元旭再掃出左外野3分炮，本季首轟、生涯第2轟出爐，助隊擴大領先優勢。

獅隊在8局下展開反攻，張偉聖靠著失誤上壘，林靖凱、林安可接連安打追回1分，再靠投手犯規得分，追回2分，最終富邦就以2分差擊敗獅隊，避免陷入連敗。

陳鴻文主投6局用100球，飆出9次三振，僅被打4支安打、投1保送，唯一失分是挨陽春炮，奪下本季第3勝（另有4敗）；胡智為同樣先發6局，投出6次三振、2保送，被敲6支安打、失2分，吞下本季第4敗（另有3勝）。