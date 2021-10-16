未來影集《2049》中的《2049：完美預測》單元，16日在高雄電影節世界首映，男女主角林柏宏和邵雨薇飾演育有1子的新手爸媽，開拍前就先找各自找朋友的小孩練習換尿布、洗澡等，導演許立達透露當初選角是因為他們都沒演過父母，有「新手爸媽臉」，而2人在劇中8個月大的小孩「小旭」各種超配合的反應，也被製作人湯昇榮讚「根本天才童星」。

導演許立達分享有場林柏宏和邵雨薇的親熱戲，要拍在嬰兒床上小孩偷看的畫面，本來想用特效，沒想到正式拍攝時，那位小童星竟直接爬起來對著他們笑。林柏宏也補充，被小孩子戳眼睛的戲也是在很正確的時間點碰到。甚至在事後配音時，看到畫面就立刻指認出邵雨薇、林柏宏是片中的爸媽，讓2人殺青時超不捨，邵雨薇說「我們看著他第1顆牙齒長出來又看著他學會站」。

該劇描述從孕期就透過基因檢測發現孩子有暴力傾向，孩子出生後更被大數據算命認定會成為殺人犯。至於未來當父母會是控制狂嗎？2人異口同聲說不會，林柏宏表示：「我就不太想被管所以我要有同理心，我覺得小孩他是一個生命，要讓他去成長和碰撞，就算會遇到困難還是要讓他去嘗試。」

《2049》16日起每週六晚上10點於台視、myVideo首播免費看，晚上11點半於myVideo、Netflix上架最新集數；17日起每週日晚上8點於東森戲劇台、晚上10點東森超視播出。