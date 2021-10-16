周厚安、陳雅琳、曹瑞原以及黃健瑋合影留念。（華視提供）

周華健兒子、演員周厚安在《斯卡羅》劇中，飾演英國商人「必麒麟」，他日前接受華視《新聞高峰會》主持人陳雅琳專訪，被問及爸爸周華健看《斯卡羅》後，有什麼樣的評價，周厚安表示爸爸看預告片後「很震撼，他真的有點被炸到了」，他還透露原本爸爸還擔心他接戲會壓力太大，結果現在對他表現相當滿意，陳雅琳問周厚安，爸爸有沒有覺得相當驕傲，周厚安靦腆笑說：「好像有。」眼神充滿感動。

《斯卡羅》劇中大股頭卓杞篤，由查馬克．法拉屋樂飾演，陳雅琳問及這個問題，立刻觸動導演曹瑞原細膩的感情，當場淚灑攝影棚！曹瑞原回憶，因卓杞篤戲份吃重，選角遇上困難，後來經過立委介紹，「當我第一眼看到他，我心裡就知道就是他了」，但查馬克太忙，所以他還去調查查馬克行程「他走到哪裡，我們是去堵他」，用纏功最終讓查馬克同意演出。

遺憾的是，查馬克於今8月罹癌過世，斯卡羅成了他最後一部作品，《新聞高峰會》節目現場播放了致敬查馬克老師的影片，讓導演曹瑞原泣不成聲，一度中斷錄影，曹瑞原強忍眼淚，直稱查馬克是「那麼燦爛.那麼輝煌.然後那麼聖潔的生命」，感慨的說「雖然很短，可是我覺得我很幸運地，把他那個聲音紀錄下」。

演員黃健瑋在《斯卡羅》中飾演威武的清朝總兵，為了撐起戲服，黃健瑋積極增肥，坦言「從75公斤增加到超過90公斤」，更在片場鬧出大笑話，其中一幕需要搭乘轎子，坐轎竟當場解體，黃健瑋形容「我就好像被生出來一樣，咻出來像變魔術」，惹得同劇演員周厚安與導演曹瑞原笑不停，導演曹瑞原還加碼虧說「真的像子宮生出來的感覺」，周厚安則還原當時，本來要去關心黃健瑋有無受傷「我們衝上去想要去有沒有事，結果我都沒有看到，他已經走到我們旁邊了」，主持人陳雅琳大讚黃健瑋武打底子強，身手矯健。

華視《新聞高峰會》主持人陳雅琳專訪《斯卡羅》團隊，導演曹瑞原形容《斯卡羅》就像是「尋找歷史的第一槍」。不過面對斯卡羅播出後，部分聲浪認為劇中美化了美國駐廈門領事李先得一角，曹瑞原認為「讓戲劇回歸到人性，回歸到藝術，那個才是台灣之福」，更強調台灣太多政治立場跟意識形態，「讓整部戲變得都岔了，都歪樓了」，期盼台灣撕裂那麼久後，能忠於這一段歷史，以自己土地為驕傲。以上內容將於明天（17日) 晚8點在華視52台《新聞高峰會》播出。