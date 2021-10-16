2021年「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」16日於台北南港展覽2館圓滿閉幕，雖國際買主因邊境管制無法來臺，主辦單位外貿協會為協助參展廠商開發國際商機，展覽期間促成17國，共63場次國際視訊採購洽談會，其中包含韓國醫療器材產業協會(KMDIA)首次組成韓國館展出的6家韓商與臺灣15家業者對接，促進國際商貿交流。

今年台灣區製衣工業同業公會首次攜手6家臺灣指標製衣業者參展，包括崑洲實業展示於疫情期間推出的品牌Quadrant，以色彩繽紛的各式口罩、防護衣來回應新生活型態穿著需求、皮耶洛實業則展出旗下品牌paqqo，為兼具安全與舒適的醫護人員專業服飾，另興采實業展出運用高階防水透濕機能布料所開發的隔離衣等，向參觀者展現醫療服飾也可以兼具環保與時尚，為展場中的一大吸睛焦點。

此外，竹科管理局今年帶領8家醫材新創團隊、南科管理局也帶領7家業者參展，展現臺灣從北部資通訊產業供應鏈，到南部精密機械及金屬材料聚落，所帶動醫療科技廊道的業者實力。

展覽期間亦辦理多場精彩活動，包含「智慧醫療及照護論壇」、「鏈結國際、共創美麗-美力新世界國際研討會」、「2021傳染疾病防治下智慧醫療產業策略發展會議」，以及展覽最後一日的醫護人員「不織布創新產品應用發表會」。「智慧醫療及照護論壇」著重Tech(科技)、Trend(趨勢)、Startup(新創)三大醫療議題，加速醫療產業與各領域之間的跨域對話，三場次吸引超過260人現場參與，同步線上直播觸及86000人次觀看。

不織布公會輔導理事長邱正中則表示，期望透過「不織布創新產品應用發表會」增進業界交流，讓不織布產業與醫護產業更加蓬勃發展，增加產品競爭力。

為提升臺灣廠商國際曝光度，貿協同步辦理虛擬展至10月21日止，持續延伸商機與效益，截至今16日線上攤位的參觀次數達到26150次，前五大買主國分別為泰國、中國、印度、日本、印尼。