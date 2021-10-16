「媽媽妳看，屋頂上有巨人！」萬聖節將近，台南市新營區有一戶人家在家中4樓陽台外架設超大型的充氣巨人，誇張程度讓經過民眾驚呼，還被人拍下後在網路上瘋傳，有網友直呼「想帶小孩去朝聖」屋主吳先生說，希望這萬聖節裝飾，為大家一解上半年疫情警戒的苦悶。
為了這次萬聖節的布置，屋主吳先生早在半年前就開始規畫，他先擬定好自己想要的圖案和尺寸後，再跟大陸廠商訂製，訂了3個月後才拿到貨。吳先生說，這隻巨人寬度與陽台外平台一致，約5公尺寬，今天是第一天把巨人架到平台上。
不少路過民眾看到大讚「超酷」，還有網友笑稱「乍看好像醫院裡的人體解剖模型」等，也有網友預測「這將會成為打卡聖地」。
吳先生提到，他每年萬聖節、聖誕節都會布置，過去曾訂了一隻大型的充氣聖誕老公公並擺在牆外，讓它呈現攀爬姿勢，但今年巨人的規模可說是最浩大。他笑說，今天大約下午3點多才完工，沒想到一下就被傳到網路上，自己也嚇一跳。
至於巨人會放什麼時候？吳先生說，可能11月中才會把拿下來，因為接近12月就要開始布置聖誕節裝飾；不過，這隻巨人真的很難得，小朋友也覺得有趣，明年不一定在萬聖節，其實只要他想到的時候，就會把巨人放上去，直到其破掉、不能用為止。
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