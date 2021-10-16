邵大倫（左）與康康將模仿人物展現的淋漓盡致。（民視提供）

孫協志、王仁甫所主持的《明星許願池》本周播出「歌舞秀」邀請到模仿天王康康、以及邵大倫，兩人不只將模仿人物展現的淋漓盡致，更在節目中首次以模仿最像的蕭煌奇、伍佰呈現世紀大合唱，堪稱是絕不可能看到的畫面。還有8點檔花旦何蓓蓓難得搞笑演出「擊敗小劇場」，搭配哈孝遠演出情侶要又親又抱，沒想到抱了「王美女」又嘴對嘴親了「孫老師」，把哈孝遠搞得又氣又怒，說怎麼跟製作單位說的不一樣。

「擊敗小劇場」邀請到8點檔花旦何蓓蓓與哈孝遠來演出，只見何蓓蓓超到味的「做作女」要跟摳門土豪哈孝遠約會，哈孝遠正high說難得當男主角，趁機照著劇本走要好好感覺一下情侶戲，還深情望向飾演女朋友的何蓓蓓，面有難色的她正不知如何是好，哈孝遠突然大喊要抱一下「女朋友」時，飾演「王美女」的王仁甫衝上前緊貼擁抱哈孝遠，把哈孝遠嚇得不知如何是好，他怒喊不是這樣演的啦，怎麼跟製作單位說的不一樣，笑歪所有人。

孫協志飾演的「孫老師」連忙安慰哈孝遠說這「突發狀況」趕快繼續演，哈孝遠閉眼深情要親一下女朋友時，孫老師隨即「爬高」站上椅子拿出安全之吻的板子，熱切的嘴對嘴親了哈孝遠，閉著眼睛的哈孝遠一看「嘴對嘴」孫協志，氣到臉都綠了，又脫稿說這通告讓他「懷疑人生」了，男扮女裝的協甫整個豁出去不顧形象，讓人大讚敬業又搞笑。

歌舞秀單元，邀請到康康開場以齊秦模仿對象，還說要踩一下「羽毛球步伐」才能唱，最細節的舔嘴還有時「突然大小聲」演唱，超到味拿麥克風、走路以及唱歌的方式模仿的維妙維肖，讓兩位主持人說康康哥連「靈魂」都可以揣摩，不愧有模仿天王之稱！而邵大崙則是以邦喬飛的〈It’s my life〉歌曲，呈現模仿大會串，不只有葉啟田、張學友、陳雷、劉德華，更加入了卡通人物派大星、唐老鴨，令現場看了嘖嘖稱奇。

最後兩人還帶來了世紀大合唱，以最經典的模仿人物伍佰以及蕭煌奇組合對唱，康康還玩心大開，以蕭煌奇「你是我的眼」曲來唱「你是我的花朵」的詞，中間更一度笑到無法繼續唱下去，不過這經典的合作畫面，堪稱是難得一見。