雖然T1聯盟元年球季還未開戰，但聯盟期待的跨聯盟交流卻提前實現，在16日PLG新竹街口攻城獅舉辦的「大獅賽」上演一場別具意義大戰，由地主攻城獅迎戰T1聯盟指標球隊新北中信特攻，雙方最終激戰到最後一刻才分出勝負，讓現場2000位球迷看到一場血脈賁張的精彩比賽。

聯盟秘書長張運智今也特地親臨現場，見證歷史時刻，他開心地說：「這場比賽具有指標意義，象徵跨聯盟交流成功踏出第一步！擺脫門戶之見，共為台灣籃球努力，一直是聯盟願景，今天這場比賽讓我們看到了一場純粹的籃球交流，雙方球員都展現出對籃球的滿滿熱情。」

面對這場跨聯盟大戰，新竹縣長楊文科也到場力挺，張運智把握難得機會，向縣長介紹T1聯盟，也再次表達跨聯盟交流的想法，獲得楊文科認同，除了今天的新北中信特攻，23日和24日（下周六、日）T1聯盟另2支勁旅台啤英熊和台南台鋼獵鷹也都將接力參賽。

帶著T1聯盟秘書長新職，張運智重返一手打造的攻城獅主場，攻城獅賽前也特別送上祝福，對此張運智表示：「感謝攻城獅的祝福，我沒有離開，大家還是會繼續在各個球場看到我，我相信我們T1會打造一個更棒的職籃環境，讓台灣籃球能更好玩，希望未來不管是PLG還是T1、我們大家都不分彼此一起把台灣籃球做好！」