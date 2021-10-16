2021台灣創新技術博覽會實體展16日閉幕，3天展期共吸引超過1萬5千名產官學研各界人士進場參觀。主辦單位表示，此次虛實整合展覽總計444家國內外廠商、展出1300項創新發明展品及技術，線上展將持續24小時無國界交流互動洽商至10月23日。

此次包括「未來科技館」展示國立陽明交通大學的教練盒子-羽球擊球動作分析視覺方案，「創新領航館」推出日揚科技的智慧型尾氣監測系統，應用於半導體、光電及面板產業，以大數據分析出事故原因，達到工業4.0智慧監測，「傑出發明館」則展出43件109年國家發明創作獎得獎作品，其中力旺電子的NeoPUF矽智財，精準掌握半導體製程細微物理變異，可有效阻止駭客攻擊。

其中，工研院旗下新創公司創淨科技獲得多項國際獎項及認證，此次參展推出電化學抗菌液(ROS)製造技術，吸引廠商洽談合作，發展潛力可期。

牙醫發明人施瑞源展出國家發明創作獎發明金獎作品-限力減震裝置，現場接到多家手工具五金廠商代理洽詢，包括在美國經銷汽車零配件的台商也深感興趣。

科技部更推出逛未來科技館線上展技術可在展攤上抽科技券、與團隊線上互動交流、參與線上論壇與技術發表掃QRcode等活動可以參加3C及住宿券抽獎，獎項包含多項3C科技大獎及五星級住宿券，參與論壇前100名還有購物金。