《美麗島電子報》董事長吳子嘉15日證實遭民進黨開除黨籍，民進黨方面還列出了「7宗罪」說明開除吳子嘉的理由，引發各界關注。對此，吳子嘉16日針對這7條理由進行反擊，並連連直言這些理由實在是莫名其妙、太離譜了。

民進黨開除吳子嘉黨籍的7大罪狀，包括吳子嘉曾經和趙少康、張亞中、羅智強一起開記者會分析兩岸情勢民調；今年517大停電，吳子嘉批評政府大家一起在騙；黃捷罷免案，吳子嘉稱蔡英文力挺害慘黃捷；總統大選前預測蔡英文得票數不會太過理想；被監察院長陳菊告誹謗，吳子嘉稱可私下或公開向陳菊致意，但不可能道歉；稱讚國民黨2020總統選戰策略完全正確；最後是分析民進黨總統大選策略。

吳子嘉16日在自己經營的網路直播節目《董事長》開講中表示，當初羅智強打電話給他，邀請他和趙少康等人一起談一個兩岸的民調，自己完全按照民進黨的邏輯、蔡英文總統的思想和政策，在現場宣示，台灣的和平是要靠拳頭爭取，不是談出來的，結果變成開除黨籍的理由，莫名其妙，表示這些人根本沒看內容，當天我們是針對民調內容分析，且自己的論調是基於《台灣前途決議文》，這是基本原則。

對於評論停電，也成為開除理由，吳子嘉直言，停電涉及公共政策，不能討論嗎？這太離譜了。至於高雄市議員黃捷罷免案的部分，吳子嘉則說，這是個人意見，跟黨有什麼關係？黃捷也不是民進黨的人，這跟民進黨一點關係都沒有，我去形容蔡英文挺黃捷是錯的，這涉及基本理念問題，罷免前高雄市長韓國瑜都是錯的，因為罷免會開啟政黨之間的戰端，會讓全台不得安寧，這也構成理由？莫名其妙。

吳子嘉坦言，在2020年的選戰中，自己有功有過，這件事情可以問問蔡英文總統，「我做了多少工作，跟總統有私下接觸，有運作某些團體倒戈，這都是蔡英文有一本帳可以算的，現在我變成有過，莫名其妙，我們討論某些團體的運作 我直接參與」。

吳子嘉還透露，關於陳菊的和解案，他聽到蔡英文說話後，就馬上叫律師寫和解函，尋求和解，並全按照陳菊條件談，「也是因為和解，第18屆中評會就沒進一步處理這件事」。

吳子嘉指出，關於韓國瑜稱蔡英文「白胖」，這是韓國瑜講的話對蔡英文不尊敬，自己也沒幹什麼，也沒參與，是很奇怪的罪名。同時，吳子嘉再度強調，自己對民進黨的功過，請大家去問民進黨的主導者、蔡英文本人，自己幕後出錢出力拉票，沒花競選總部一塊錢，少在那邊胡說八道。