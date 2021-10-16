「台灣第一名模」林志玲雖然嫁去日本2年多，依舊很關心家鄉大小事，每年依舊固定推出公益年曆，人美心善讓她從公有物變私有物人氣不減；林志玲熱衷做公益外，代言邀約也不間斷，近期在臉書曬出最新代言美照，一身白西裝顯得俐落霸氣，但翹腳姿勢意外讓人注意到她的腳掌超巨大，引起熱議。

2019年林志玲宣布嫁給小7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA，震驚國內外，隨後也收到各界人士和粉絲祝福，婚禮更吸引大批媒體駐點觀禮；婚後林志玲夫唱婦隨定居日本，雖然讓不少台灣粉絲覺得可惜，但林志玲依舊關注家鄉大小事，不時會透過社群平台更新近況。

林志玲最新代言美照，被網友發現腳掌大得不像話。(圖/ 摘自林志玲臉書)

林志玲升格人妻後魅力不減，代言工作一樣接不停，昨（16）日她的臉書上釋出最新代言產品的美照，她長髮披肩，身穿一套白色條紋西裝和白色高跟鞋，拿著產品坐在椅子上帥氣地翹腳，氣場超強大；有不少網友細看後注意到，林志玲的腳背長得不像話，腳掌看起來格外巨大，彷彿像是「巨人腳」，但不影響她女神級的美貌。

又等到林志玲最新近況的粉絲，都熱情地在底下回應，「好美喔，為什麼這麼美」、「EQ超高的女藝人」、「志玲女神很久沒回台，希望和姊夫有空回來」、「仙女無誤」、「神仙姐姐難得下凡散福利」；其實林志玲在出道沒多久時，曾透露最不滿意自己有雙和男生一樣大的腳。