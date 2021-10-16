大稻埕情人節煙火秀16日晚間在延平河濱公園及大稻埕碼頭登場，480秒燦爛奪目的火花閃耀天空。（姚志平攝）

晚間出現一陣一陣的雨，參加「2021大稻埕情人節」活動的民眾，頂著風雨在舞台區前等候活動開始。（姚志平攝）

參加「2021大稻埕情人節」活動的民眾，撐傘又穿著雨衣在舞台區前等候活動開始。（姚志平攝）

國內疫情趨緩，民眾生活幾已恢復正常，加上政府發放五倍券等利多因素，假日的信義商圈出現逛街人潮。(粘耿豪攝)

國內疫情趨緩，民眾生活幾已恢復正常，加上政府發放五倍券等利多因素，假日的信義商圈出現逛街人潮，百貨公司內的餐飲店外也出現排隊的消費者。(粘耿豪攝)

本土疫情趨緩，許多場所也逐步解封，加上民眾使用五倍券拚經濟，16日星期六各景點湧現出遊人潮，不少民眾到深坑老街逛街與享受美食。（季志翔攝）

16日星期六各景點湧現出遊人潮，位於深坑老街的各式特色商店受到不少民眾喜愛。（季志翔攝）

假日的信義商圈出現逛街人潮，購物民眾搭乘的汽車擠滿百貨公司附近的巷道。(粘耿豪攝)

「大稻埕情人節」煙火秀晚間7時在延平河濱公園登場，煙火秀8點10分至18分在淡水河3至5號水門間水域施放480秒煙火秀。現場以大型火彈震撼開場，加上愛心、笑臉等造型花火接連在夜空綻放，還有3D動態焰火彈，並以「自由戀，愛無限」為主題，搭配一首首動人情歌，增添浪漫又難忘的回憶。不過晚間出現一陣一陣的小雨，民眾頂著風雨熱情不減。

國內疫情趨緩，民眾生活逐漸恢復正常，加上政府發放五倍券等利多因素，假日的信義商圈出現逛街人潮，對照五月中疫情爆發初期有天壤之別。百貨公司內的餐飲店外也出現排隊的消費者。