「大稻埕情人節」煙火秀晚間7時在延平河濱公園登場，煙火秀8點10分至18分在淡水河3至5號水門間水域施放480秒煙火秀。現場以大型火彈震撼開場，加上愛心、笑臉等造型花火接連在夜空綻放，還有3D動態焰火彈，並以「自由戀，愛無限」為主題，搭配一首首動人情歌，增添浪漫又難忘的回憶。不過晚間出現一陣一陣的小雨，民眾頂著風雨熱情不減。
國內疫情趨緩，民眾生活逐漸恢復正常，加上政府發放五倍券等利多因素，假日的信義商圈出現逛街人潮，對照五月中疫情爆發初期有天壤之別。百貨公司內的餐飲店外也出現排隊的消費者。
「大稻埕情人節」煙火秀晚間7時在延平河濱公園登場，煙火秀8點10分至18分在淡水河3至5號水門間水域施放480秒煙火秀。現場以大型火彈震撼開場，加上愛心、笑臉等造型花火接連在夜空綻放，還有3D動態焰火彈，並以「自由戀，愛無限」為主題，搭配一首首動人情歌，增添浪漫又難忘的回憶。不過晚間出現一陣一陣的小雨，民眾頂著風雨熱情不減。
國內疫情趨緩，民眾生活逐漸恢復正常，加上政府發放五倍券等利多因素，假日的信義商圈出現逛街人潮，對照五月中疫情爆發初期有天壤之別。百貨公司內的餐飲店外也出現排隊的消費者。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。