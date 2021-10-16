3X3.EXE聯盟賽本季首場南部賽事，16日前進台南南紡購物中心，進行南區男子組第5回合賽事，前一站拿下首座單站冠軍的高雄富明國際xTGF，本週延續氣勢，冠軍賽擊敗地主隊台南啟碩Apex，連兩週奪冠，劉丁維也蟬聯MVP。

高雄富明國際xTGF上周在新北站跨區賽奪下球隊第1座單站冠軍，本周來到臺南，登錄的球員陣容也有所更替，由本季還不曾缺席的劉丁維，搭配隊友張學坤、林子雋，僅3人應戰。

今天高雄富明國際xTGF雖然在小組賽第2戰以17比21不敵臺南Deux野獸，仍以戰績1勝1敗挺進4強，和台敵臺中夢想家青年隊爭取冠軍戰門票，兩隊同樣都只靠3名球員力拚整場，高雄富明國際xTGF單場8顆外線轟炸，其中劉丁維就飆進5顆，包括最後的絕殺2分球，幫助球隊以22比19拿下勝利。

此站之前，高雄富明國際xTGF本季四度對戰夢想家青年隊僅拿一勝、兩度在冠軍賽落敗，想贏的慾望更強烈，而這次能從對方手中搶下冠軍賽門票，劉丁維賽後笑說：「終於打破魔咒了，以前都是我們被他們射爆，這次換我們射爆他們，算是百分之百的復仇成功。」

另一場四強賽則上演「台南內戰」，引起在地民眾關注，最終由台南啟碩Apex以17比15擊敗台南Deux野獸。冠軍賽就由高雄富明國際xTGF對上台南啟碩Apex，劉丁維單場9分領軍，再助球隊以17比15贏球，拿下勝利。

高雄富明國際xTGF連兩站抱回冠軍，劉丁維都獲MVP，賽後他坦言沒想到，「打到後面已經沒什麼力氣，3個人拚到冠軍也夠了。」他也笑說今天老天爺有幫忙，這一站打起來太陽不大，氣溫也舒爽，體力消耗就沒那麼快。

下周3X3.EXE聯盟賽將在基隆海洋廣場進行北區男子組第6回合及女子組第5回合賽事，南區下兩回合將在10月30及31日在高雄駁二塔前廣場舉辦。