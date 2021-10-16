越南胡志明市衛生廳表示，將為全市70萬名年齡介於12至17歲的兒童與青少年施打COVID-19疫苗。越南衛生部統計，越南確診患者約有17%年齡在18歲以下。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，這項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫很快就會送交胡志明市人委會。

報導指出，胡志明市部分區域已為這些可望施打COVID-19疫苗的兒童與青少年造冊完畢，以便在第一時間接種疫苗。胡志明市衛生廳目前未提及接種計畫將於何時啟動。

越南衛生部先前已批准為12至17歲的族群注射COVID-19疫苗的計畫，其中16、17歲的青少年將優先施打，但尚未指示將接種哪一款廠牌的疫苗。

此外，越南衛生部並未考慮對兒童與青少年實施疫苗混打，且這一族群在接種疫苗前，他們的父母或法定監護人必須簽署同意書。

越南總人口數約9800萬，當局目前只對18歲以上民眾施打疫苗，迄今共約4200萬人接種第一劑疫苗，其中1700萬人打了兩劑。

越南4月下旬爆發新一波COVID-19本土疫情，其中胡志明市的疫情最為嚴重，在歷經數月的行動管制與全市18歲以上民眾的疫苗接種率突破9成後，地方主管機關10月初開始逐步鬆綁防疫措施。

最新消息指出，胡志明市計畫於11月起恢復省際旅遊往來。（編輯：陳惠珍）1101016