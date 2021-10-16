《美麗島電子報》董事長吳子嘉，本月5日經中評會通過開除民進黨籍，24年黨齡畫下句點，而裁決理由書也隨之曝光。據記載，此次吳子嘉被民進黨台北市黨部臚列7大罪狀，包括他曾經和資深媒體人趙少康、國民黨台北市議員羅智強一起開民調記者會，甚至曾在2020總統大選前預測蔡英文得票數不會太過理想都被列入理由。對此，國民黨台北市議員徐巧芯驚訝直言，預測票數根本就是在催票，怎麼變成開除理由了？

美麗島電子報董事長 吳子嘉。(圖/本報資料照)

朱學恒今天(16日)在臉書上PO出一份民進黨中評會的裁決理由書，3張裁翻拍照洋洋灑灑列出民進黨開除吳子嘉的7大罪狀。第一，吳子嘉曾經和趙少康、張亞中、羅智強一起開記者會。第二，517大停電，吳子嘉批評政府大家一起在騙。第三，黃捷罷免案，吳子嘉稱蔡英文力挺害慘黃捷。第四，總統大選前預測蔡英文得票數不會太過理想。第五，被陳菊告誹謗，吳子嘉稱不可能道歉。第六，稱讚國民黨2020總統選戰策略完全正確。第七，分析民進黨大選策略。

朱學恒指出，民進黨的道德標準真的很奇怪，對肇逃、賭博、酒駕和搞婚外情的不只力挺，還總統發通令支持，結果吳董上電視說實話要開除？

朱學恒PO文一出，引起不少網友留言討論，徐巧芯也留言表示，「『總統大選前預測蔡英文得票數不會太理想』，這個根本就是在催票，怎麼變成開除理由了啦」。其他網友則表示「批評朝廷可是要殺頭」、「裡面好幾條罪狀吳子嘉根本在反串吧，真正想開除黨籍的原因，可能只有疫苗採購內幕被吳子嘉爆料才是真主因」。

民進黨中評會開除吳子嘉黨籍判決書。(圖/本報資料照)

民進黨中評會開除吳子嘉黨籍的判決理由書。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

民進黨中評會開除吳子嘉黨籍的判決理由書。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)