盧廣仲11月20日將於高雄流行音樂中心舉辦「勵志演說」演唱會，門票日前一開賣，全數的現場票隨即在50秒內秒殺完售，沒搶到票粉絲紛紛哀嚎表示：「拜託加場。」顯示三金新天王盧廣仲的超高人氣，盧廣仲開心表示：「謝謝樂迷朋友的支持，等不及要唱新歌給大家聽了。」

被問及高雄演唱會有加場？盧廣仲所屬添翼創越工作室回應：「無加場。」不過該場演唱會將同步以線上直播方式雙軌進行，打造逼真臨場感，沒搶到現場票的朋友現在還有最後機會購買超佛心線上票券一起參與。

除了演唱會秒殺好消息外，盧廣仲也努力趕工完成第六張全新創作專輯最後進度，將釋出第二波推薦單曲〈自我的介紹〉，成為與世界初次照面的重新連結。盧廣仲表示「〈自我的介紹〉其實六年前就寫好demo了，一直找不到合適機會發行，兩年前開始構思新專輯概念，發現這幾年大家對我有不同認識，也增加許多新樂迷，希望透過新歌，可以跟所有人重新介紹盧廣仲。」