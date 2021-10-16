美國職棒美聯冠軍戰在今天早上開打，太空人以5：4氣走紅襪拿下第一戰勝利，第7局太空人游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)超前轟成為關鍵，但紅襪E.賀南德茲(Enrique Hernandez)也延續火燙手感繳出5支4，第3、9局還轟出陽春炮，而據《ESPN》報稿，E.賀南德茲近4場季後賽敲出13安，成為大聯盟紀錄保持人。

E.賀南德茲進季後賽之後完全著魔，目前共計28打數敲出14支安打、4支全壘打，貢獻8分打點，打擊率是恐怖的.500，攻擊指數1.571，最近4場更敲出13支安打，破了過去松井秀喜2004年、去年光芒阿羅薩雷納(Randy Arozarena)創下的4場11安，創下大聯盟季後賽新紀錄，整個季後賽他只有在對光芒首戰4打數無安打，其他每場都有貢獻。

對上洋基的美聯外卡戰他3打數敲出1安打跑回1分，選到1次保送上壘，雖沒打點，但仍是獲勝的關鍵人物之一，分區系列賽面對強敵光芒他火力大爆發，第二戰6打數狂敲5安打貢獻3分打點跑回3分，包含1支全壘打，第三戰6打數3安打貢獻2分打點跑回1分，敲出1發全壘打，第三戰4打數1安打貢獻1分打點。

對光芒系列賽他總計20打數敲出9安打貢獻6分打點，敲出2轟，無疑是紅襪能晉級的大功臣之一，沒想到進入美聯冠軍賽首戰他仍維持手感，對太空人5打數4安打貢獻2分打點跑回2分，轟出2發全壘打，讓個人季後賽打擊率正式達到.500，實在是非常不可思議的成績，今天他在3、9局各轟1支陽春炮，差點就能拿下太空人。

若E.賀南德茲還能維持如此表現，太空人要當心了，相信投手群見到他不敢再大意，更何況還有席瓦伯(Kyle Schwarber)、波格茲(Xander Bogaerts)、狄弗斯(Rafael Devers)、馬丁尼茲(J.D. Martinez)、佛度戈(Alex Verdugo)等強棒要對付，不過太空人打擊實力也堅強，沒意外接下來雙方仍會上演打擊大戰。