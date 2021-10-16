中央氣象局指出，今晚至明天（17日）北台灣雨勢將漸趨顯著，各地低溫降幅都可感受到涼意。（摘自氣象局）

今天（16日）下半天開始，隨著東北風增強，迎風面的基隆北海岸及北部山區有間歇性的降雨，中央氣象局指出，今晚至明天（17日）北台灣雨勢將漸趨顯著。入夜以後，各地低溫降幅都可感受到涼意，全台有感，尤其是中部以北、宜蘭及馬祖、金門，降溫將最明顯。最冷時間大約落在周日（17日）晚到周一（18日）清晨。

氣象局表示，今晚起到明天受到東北風增強影響，北台灣有局部大雨或豪雨發生機率，花東地區也會有局部短暫陣雨，其他地區則是雲量稍增，午後有短暫雷陣雨。由於東北風帶來涼冷空氣，北部及東半部入夜清晨溫度會降至約22-23度，中南部約24、25度；白天新竹以北及宜蘭氣溫回升不多，整天濕濕涼涼，氣溫僅22-24度，苗栗及花東高溫約25-27度，中南部高溫28-30度。

受到東北風影響，迎風面水氣較多，桃園以北、大台北、基隆北海岸及宜蘭降雨時間較長且有時雨勢明顯。（摘自氣象局）

氣象局晚間發布6縣市豪大雨特報，基隆北海岸、新北市山區及宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨，桃園以北地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，這波東北風影響時間為周六下午到下周一清晨，期間迎風面水氣較多，桃園以北、大台北、基隆北海岸及宜蘭降雨時間較長且有時雨勢明顯；新竹、花東，多雲局部短暫雨；苗栗以南地區、金門及澎湖晴到多雲；馬祖多雲。周一白天起整體降雨將逐漸趨緩，但北台灣白天氣溫仍稍涼。

氣象局晚間發布6縣市豪大雨特報。（摘自氣象局）

在溫度方面，臉書專頁《天氣即時預報》指出，這次轉涼「全台有感」，高雄、屏東感受略小一些，最涼的時間將落在周日晚至周一清晨。氣象局估計，白天氣溫以「新竹以北、宜蘭、花蓮、金門、馬祖」的降溫較明顯，中南部較不明顯。不過各地夜晚、清晨的低溫都可感受到涼意，其中「中部以北、宜蘭及馬祖、金門」的降溫最明顯。

《天氣風險WeatherRisk》提醒，各地沿海的風浪以及陣風也將從明天下午起由北往南增強，空曠處需嚴防9-11級陣風；同時溫度也會由北往南轉涼，各地普遍都降了3-5度。北台灣的涼意比較明顯，配合降雨，整體上有溼溼冷冷的感受。