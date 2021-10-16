新北市雙溪區虎豹潭今（16）日下午有老師帶著師生共32人參加大自然體驗營前往虎豹潭古道，不料遇到大雨溪水暴漲，導致2名大人、4名小孩當場被沖走失蹤，晚間9點仍未找到人；據悉該「體驗營」透過臉書就能報名，PTT上也有人問說虎豹潭到底有多危險，有網友回應「就是北勢溪啊，每年都有抓交替」。

這場體驗營活動共有16名大人、15名小孩，加上1名帶隊老師，共32人出發虎豹潭，體驗大自然，行程路線為過蘇子壩後往虎豹潭古道走，欲前往太平21號，當時因雨勢大欲折返，不料卻發生大人連同小孩跌入溪中失蹤，其中1名9歲王姓女童自行走到派出所，全身沾滿泥濘，意識清楚。

PTT上有網友詢問「看到新聞覺得非常震驚，新北虎豹溪到底有多危險？有人去過嗎」，其他網友則紛紛留言說，「夏天抓交替名所，在地人哪會去」、「搞不懂外地人幹嘛整天推去那邊玩水」、「那邊就算上游啦，變天根本沒時間跑」、「那邊很深，雖然有一些石階梯可以踩」、「那邊接北勢溪，直接去翡翠水庫找吧」、「每年都有人淹死，抓交替而已」。

PTT上也有人問說虎豹潭到底有多危險，有網友回應「就是北勢溪啊，每年都有抓交替」。（翻攝自PTT）

PTT上也有人問說虎豹潭到底有多危險，有網友回應「就是北勢溪啊，每年都有抓交替」。（翻攝自PTT）

也有另名網友在PTT上發文表示，「老實說台灣的水文教育這麼多年了，還能由老師帶頭出事，只能說太少根筋了，根本把水文教育影片當遊覽車逃生影片看，我覺得要阻止這種少根筋的案件發生，只有丟掉那個白目的理盲濫情，落實使用者付費」；虎豹潭位北勢溪的北支流源頭，有親水景觀區、生態步道及古道等設施，每逢假日都會外地遊客戲水露營。