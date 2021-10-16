左起嘉賓為雲林縣議會議員廖偉晴、育仁醫院院長黃炳祥、立法委員劉建國、雲林縣縣長張麗善、雲林縣體育會健美健身委員會主委陳學林、福興宮董事長楊文鐘、中華民國健美健身協會副秘書長陳緯哲、雲林縣議會議員梁銘忠。（中華民國健美健身協會提供）

雲林縣體育會健美健身委員會首次結合在地宮廟文化特色，16日在西螺福興宮在廟前廣場隆重舉辦西螺媽祖盃全國健美錦標賽，在新冠肺炎疫情趨緩下，吸引全國191位選手報名參加。

也是健美選手的雲林縣體育會健美健身委員會主委陳學林強調，本次賽事總獎金高達新台幣25萬，希望帶動全國更多健美健身愛好者投入此項運動，這項美意也意外成為賽事焦點。

西螺福興宮董事長楊文鐘指出，原先計畫搭配媽祖遶境活動擴大辦理，雖然受到新冠肺炎疫情影響，但仍無法澆熄雲林人的熱情，所以與陳學林積極廣邀在地各界人士共襄盛舉，共同打造全新風貌的全國賽事。

中華民國健美健身協會副秘書長陳緯哲在開幕致詞時，感謝福興宮楊董事長提供如此優質的場地，特別感謝雲林縣體育會健美健身委員會在主委陳學林帶領下盡心盡力，凡事親力親為地為雲林付出，這是中華民國健美健身協會理事長許安進接任至今，繼桃園、苗栗之後，輔導地方最成功的例子，協會也會秉持著母雞帶小雞的精神，持續前進帶領各地方委員會ㄧ起成長。