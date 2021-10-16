北市警方統計，今年迄今的機車交通事故中，已造成3名18至25歲年輕騎士死亡。警方指出，現在大學生多以機車代步，尤其新生初領駕照，容易發生超速的情形，且對車輛性能尚不熟悉，如遇臨時路況較不易操控車輛而發生交通事故。因此，內湖分局特別至德明財經科技大學進行交通安全宣導，加強年輕騎士交通安全觀念。

警方特別以學校周邊易發生事故的地點為案例，輔以相關事故影片教導學生，讓學生感同身受，以增進其危險感知能力，提早防禦採取措施預做準備，例如駕駛進入交織複雜的路口應保持警覺，減速並且保持安全車距等。

警方表示，車輛在不同速度下，所需要的煞停距離並不相同，速度越快則剎停距離越長，駕駛車輛時切勿超速行駛，遇到狀況才能即時反應；另分析內湖區易超速肇事路段包括潭美街、民權大橋、康湖路、堤頂大道、南京東路6段等地點，將持續針對這些路段加強規劃移動式測速照相勤務，確保用路人安全。